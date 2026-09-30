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Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel – Οι τέσσερις παρεμβάσεις της κυβέρνησης
Οικονομία
11:38 - 30 Σεπ 2026

Τι αλλάζει σε πετρέλαιο θέρμανσης και diesel – Οι τέσσερις παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom

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Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη διεθνή κρίση και τις αυξημένες πιέσεις στην οικονομία. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας.

Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ και η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

«Δεν χρειάζεται άλλη μία εθνική κρίση μέσα σε μία παγκόσμια κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Έκκληση για ευρωπαϊκή λύση

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, καθώς, όπως σημείωσε, η κατάσταση αφορά συνολικά τα κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, θέτοντας επί τάπητος την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης.

Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις

Το πρώτο μέτρο αφορά τη διεύρυνση του καθεστώτος των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις, με το ελάχιστο ποσό καταβολής να ορίζεται στα 30 ευρώ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε αυστηρότερους όρους για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις.

Σε περίπτωση που servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα ακυρώνεται, ενώ προβλέπεται πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο πολίτης θα πιστώνεται με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Στο μέτωπο της ενέργειας και των καυσίμων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Τέλος, αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, τα διυλιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

«Αλυσιδωτή καταιγίδα» σε όλα τα κράτη

Κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός περιέγραψε την κατάσταση ως «αλυσιδωτή καταιγίδα» που πλήττει όλα τα κράτη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης.

Η κυβέρνηση δίνει, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της αντιμετώπισης της κρίσης, με την Αθήνα να επιδιώκει κοινές λύσεις και μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας για τα κράτη-μέλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlsifg3s3ppl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 11:43
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