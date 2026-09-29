Τέμπη: Στο Ειδικό Δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός – Το βούλευμα και οι αντιδράσεις

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο υιοθέτησε την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά.

Πρόκειται για αμετάκλητη απόφαση παραπομπής σε δίκη, με την κατηγορία ότι, μέσω πράξεων ή παραλείψεών τους, αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν αποδεικτικά στοιχεία. Το βούλευμα δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί.

Αναλυτικότερα, ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, οι έρευνες στον τόπο του δυστυχήματος δεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκονταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, ενώ η αλλοίωση του χώρου δεν προβλεπόταν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στον κ. Τριαντόπουλο δεν αποδίδεται ότι έδωσε ο ίδιος εντολή για την αλλοίωση του χώρου, αλλά ότι, με την ιδιότητά του και την παρουσία του σε σχετικές συσκέψεις, παρέλειψε να αποτρέψει τις επίμαχες ενέργειες. Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε, παράλληλα, τους ισχυρισμούς περί απουσίας συντονιστικού ρόλου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον τόπο του συμβάντος Αγάπιος Χαρακόπουλος, καθώς και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.

Πώς θα συγκροτηθεί το Ειδικό Δικαστήριο

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη παραπομπή πολιτικού προσώπου σε Ειδικό Δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Το βούλευμα αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία συγκρότησης του δικαστηρίου.

Το Ειδικό Δικαστήριο αποτελείται από 13 δικαστές, επτά του Αρείου Πάγου και έξι του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι προκύπτουν με κλήρωση από τους αντίστοιχους καταλόγους. Με κλήρωση από κατάλογο του Αρείου Πάγου προκύπτουν επίσης ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής του.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 και εκτιμάται ότι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Η κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου παραμένει πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν έκρινε ότι προκύπτουν στοιχεία που να δικαιολογούν την αναβάθμισή της σε κακούργημα, όπως είχαν ζητήσει συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlryeb1ltdr5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrykgiqmord?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι συγγενείς των θυμάτων

Από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων, όσοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας είχαν ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα. Το Δικαστικό Συμβούλιο, ωστόσο, έκρινε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτουν οι προϋποθέσεις για τέτοια αναβάθμιση, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος να παραμένει σε επίπεδο πλημμελήματος. Εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίδραση τους για την παραπομπή Τριαντόπουλου ήταν θετική, αν και δηλώνουν πως διατηρούν συγκρατημένες προσδοκίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrxspfgbm41?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η θέση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση σημειώνει ότι σέβεται τη Δικαιοσύνη και υπογραμμίζει πως το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου δεν αποτελεί καταδικαστική απόφαση, καθώς η υπόθεση θα κριθεί από το Ειδικό Δικαστήριο. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η κατηγορία αφορά παράβαση καθήκοντος και όχι συγκάλυψη, ενώ υπενθυμίζουν ότι η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία είχε ψηφίσει την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στη δικαστική διερεύνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrxwu7r7qw1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τι δηλώνει ο Τριαντόπουλος

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι σέβεται την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνεί ωστόσο με το περιεχόμενο του βουλεύματος και θα αντικρούσει την κατηγορία στο Ειδικό Δικαστήριο, όπου, όπως υποστηρίζει, θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς, όπως ανέφερε, προτεραιότητά του αποτελεί πλέον η δικαστική διαδικασία. Ο ίδιος σημείωσε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

Αγοραστός: «Η Περιφέρεια δεν είχε επιχειρησιακή αρμοδιότητα»

Στην παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο, αλλά και στον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαχείριση του πεδίου της τραγωδίας, αναφέρθηκε ο Κώστας Αγοραστός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο πρώην περιφερειάρχης υποστήριξε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε ούτε επιχειρησιακή ούτε συντονιστική αρμοδιότητα στο σημείο, αλλά αποκλειστικά υποστηρικτικό ρόλο, μέσω της παροχής των απαραίτητων μηχανημάτων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκέντρωση και η διατήρηση του αποδεικτικού υλικού ήταν ευθύνη των ανακριτικών αρχών και ότι οι ενέργειες στο πεδίο πραγματοποιούνταν σε γνώση των αρμόδιων αρχών.

Όπως ανέφερε, από τη στιγμή που ο χώρος βρισκόταν υπό την εποπτεία των προανακριτικών αρχών, κανένας άλλος φορέας δεν μπορούσε να αποφασίζει για τις ενέργειες που θα πραγματοποιούνταν εκεί. Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρχε από την πλευρά του ούτε πράξη ούτε παράλειψη, ούτε δόλος ή συγκάλυψη.

Σχολιάζοντας την παραπομπή του, δήλωσε ότι την περίμενε, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «πολιτικό ζήτημα», με το επιχείρημα ότι, όπως υποστηρίζει, δεν είχε αρμοδιότητα ή συντονιστικό ρόλο στο πεδίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlry9vizelgh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, υπογράμμισε ότι η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της δικής του πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, με στόχο, όπως αναφέρει, να ανοίξει ο δρόμος για τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον φυσικό δικαστή.

Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία, υπενθυμίζοντας ότι τότε υποστήριζε πως δεν προέκυπταν ποινικές ενδείξεις σε βάρος του κ. Τριαντόπουλου και κατηγορώντας την πλειοψηφία ότι, μέσω της διαδικασίας που ακολούθησε, η Επιτροπή δεν ολοκλήρωσε την προκαταρκτική εξέταση.

Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται εάν η κυβέρνηση εξακολουθεί να θεωρεί περιττή την κοινοβουλευτική διαδικασία και τη δικαστική διερεύνηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για «καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση». Παράλληλα, αναφέρεται στην αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία την απόφαση για την παραπομπή υπουργών, ενώ το ίδιο προτείνει η σχετική απόφαση να λαμβάνεται από ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlrxlfnh7ndd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}