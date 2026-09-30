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Ρωσία προς ΝΑΤΟ: Απειλεί με πυρηνικά αν επιχειρηθεί απομόνωση του Καλίνινγκραντ
Ειδήσεις
15:15 - 30 Σεπ 2026

Ρωσία προς ΝΑΤΟ: Απειλεί με πυρηνικά αν επιχειρηθεί απομόνωση του Καλίνινγκραντ

Reporter.gr Newsroom

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Η Ρωσία προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «ολόκληρο το οπλοστάσιο» που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων, εάν χώρες της Συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ από την υπόλοιπη ρωσική επικράτεια.

Η προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε διπλωματικό έγγραφο που έστειλε η Μόσχα στο ΝΑΤΟ και το οποίο είδε το Reuters. Στο κείμενο, η Ρωσία κατηγορεί τη Συμμαχία ότι ακολουθεί μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη πορεία», η οποία εγκυμονεί «υψηλούς κινδύνους για την έναρξη μιας άμεσης ένοπλης σύγκρουσης».

Σύμφωνα με τη ρωσική θέση, μια προσπάθεια αποκλεισμού ή απομόνωσης του Καλίνινγκραντ θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ρωσικά πλήγματα εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, από την έναρξη μιας σύγκρουσης.

Το Καλίνινγκραντ είναι ρωσικός θύλακας στη Βαλτική, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, χωρίς χερσαία σύνδεση με την υπόλοιπη Ρωσία. Πρόκειται για ιδιαίτερα στρατιωτικοποιημένη περιοχή, η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο έντασης μεταξύ Μόσχας και Δύσης.

Το ΝΑΤΟ, σε γραπτή απάντησή του, υποστήριξε ότι πρόκειται για αμυντική συμμαχία, η οποία έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση απειλών κατά των μελών της από οποιαδήποτε κατεύθυνση. «Καμία από τις ασκήσεις ή τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απειλή για το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε.

Παράλληλα, η Συμμαχία κάλεσε τη Ρωσία να τερματίσει την εισβολή στην Ουκρανία και να σταματήσει, όπως είπε, την «ανεύθυνη πυρηνική ρητορική».

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης και αναλυτής πυρηνικών θεμάτων Νικολάι Σόκοφ εκτίμησε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος λανθασμένων υπολογισμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα θεωρεί ότι οι δυτικές ενέργειες, όπως οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι κυρώσεις, η παροχή όπλων στην Ουκρανία και οι δραστηριότητες στη Βαλτική, ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλιμάκωση που η Ρωσία θα αντιλαμβανόταν ως ανοιχτή πολεμική ενέργεια.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Μόσχα για εντεινόμενες ενέργειες «υβριδικού πολέμου», όπως σαμποτάζ και εμπρησμούς, κάτι που η Ρωσία αρνείται.

Ευρωπαίος αξιωματούχος άμυνας χαρακτήρισε την τελευταία ρωσική προειδοποίηση σοβαρή, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο έντονες απειλές προς την Ευρώπη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

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