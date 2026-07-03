Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε την Παρασκευή (3/7) πως αν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει νέο κόμμα, τότε θα επιβεβαιωθεί η ορθότητα της διαγραφής του από τη Νέα Δημοκρατία.

«Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του», σχολίασε συγκεκριμένα, που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι αν δεν γίνει το κόμμα Σαμαρά, τότε δεν θα δικαιωθεί η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει.

Λίγο άστοχη μοιάζει αυτή η δήλωση που φανταζόμαστε πως εκφράζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

Πρώτον, δεν είναι σίγουροι στην κυβέρνηση για τη διαγραφή Σαμαρά και περιμένουν να κάνει κόμμα για να δικαιωθούν;

Και δεύτερον, αν τελικά δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά συνεχίζει να λέει όσα λέει, τι θα κάνουν; Θα ανακαλέσουν τη διαγραφή του;

Γιατί αν η δικαίωση της απόφασης προϋποθέτει την ίδρυση κόμματος, τότε μάλλον είχε βιαστεί το Μαξίμου.

Θυμίζουμε ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τον Νοέμβριο του 2024 με αφορμή μία συνέντευξη στα Νέα, στην οποία είχε πει ότι η κυβέρνηση «χαριεντίζεται» με τον Ερντογάν.

Τότε δεν υπήρχε καμία υπόνοια για ίδρυση κόμματος, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως προϋπόθεση για τη δικαίωση της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό.