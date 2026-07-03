Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ανακαλέσουν τη διαγραφή;

«Αν γίνει το κόμμα Σαμαρά, θα δικαιώσει τη διαγραφή του», σχολίασε συγκεκριμένα, που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι αν δεν γίνει το κόμμα Σαμαρά, τότε δεν θα δικαιωθεί η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει.
Λίγο άστοχη μοιάζει αυτή η δήλωση που φανταζόμαστε πως εκφράζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:
Πρώτον, δεν είναι σίγουροι στην κυβέρνηση για τη διαγραφή Σαμαρά και περιμένουν να κάνει κόμμα για να δικαιωθούν;
Και δεύτερον, αν τελικά δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά συνεχίζει να λέει όσα λέει, τι θα κάνουν; Θα ανακαλέσουν τη διαγραφή του;
Γιατί αν η δικαίωση της απόφασης προϋποθέτει την ίδρυση κόμματος, τότε μάλλον είχε βιαστεί το Μαξίμου.
Θυμίζουμε ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από τον Νοέμβριο του 2024 με αφορμή μία συνέντευξη στα Νέα, στην οποία είχε πει ότι η κυβέρνηση «χαριεντίζεται» με τον Ερντογάν.
Τότε δεν υπήρχε καμία υπόνοια για ίδρυση κόμματος, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως προϋπόθεση για τη δικαίωση της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να διαγράψει τον πρώην πρωθυπουργό.