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Άδωνις εναντίον Σαμαρά για πρώτη φορά: Τον... ταυτίζει με Τσίπρα και Ζωή
Ανεμοδείκτης
10:44 - 06 Ιουλ 2026

Άδωνις εναντίον Σαμαρά για πρώτη φορά: Τον... ταυτίζει με Τσίπρα και Ζωή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαχρονικά απέφευγε να σχολιάσει τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά. Πριν και μετά τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ επαναλάμβανε μονότονα πως δεν μπαίνει σε διαδικασία αντιδικίας με τον κ. Σαμαρά τον οποίο αγαπά και σέβεται.

Για καιρό ο κ. Γεωργιάδης έλεγε πως ό,τι και να πει ο Αντώνης Σαμαράς για τον ίδιο παραμένει ο πρωθυπουργός που τον ανέδειξε και πως δεν σχολιάζει τα λεγόμενά του.

Ωστόσο, τη Δευτέρα (6/7) αυτή η προσέγγιση άλλαξε για πρώτη φορά. Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε επικριτικά τα βίντεο του Αντώνη Σαμαρά, με τα οποία ουσιαστικά διαφαίνεται πια ως οριστική η απόφασή του να ιδρύσει νέο κόμμα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Άδωνις Γεωργιάδης από την... αφωνία πέρασε στην αντεπίθεση στον πρώην πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος ειδικά σε δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί διανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στους «κολλητούς» ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως αυτά τα λένε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Λυπούμαι γιατί τώρα άκουσα αυτή την κατηγορία και από τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα», σχολίασε επικριτικά.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα του να μην προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει, εύχεται η πολιτική του κριτική να μην κινείται «σε γραμμή Αριστεράς, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου», γιατί, όπως κατέληξε, «αυτό θα είναι πολύ λυπηρό».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 10:45
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