Απασφάλισε ο Πλεύρης: Χέστες, κότες, αληταριά, καθάρματα οι αναρχικοί… Θα τους ξεσκίσουμε

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Ο Θάνος Πλεύρης πήγε σε άλλο... level το σύνθημα "Δεν σας φοβόμαστε" της ΝΔ μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην ΕΡΤ χρησιμοποίησε πρωτοφανείς εκφράσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για «χέστες», «κότες», «αλήτες», «καθάρματα», «άχρηστους», «αποτυχημένους», απειλώντας μάλιστα πως «θα τους ξεσκίσουμε».

Στην συνέχεια μίλησε για «αληταριά» που επιτέθηκαν στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη, υπογραμμίζοντας πως «είναι χέστες και κότες αυτοί οι αναρχικοί εγκληματίες με κορωνίδα τον Κουφοντίνα. Ήξερε να σηκώνει όπλο και να σκοτώνει, αλλά τον θυμάστε πριν από 2 χρόνια που έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν θα έκανε πίσω, σαν κοτούλα σταμάτησε. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, γι’ αυτό λέμε ότι δεν τους φοβόμαστε. Είναι άχρηστα υποκείμενα, βάρη στις οικογένειες τους, αποτυχημένοι που επιτίθενται σε μια γυναίκα».

«Θα τους ξεσκίσουμε, δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι» πρόσθεσε.

Δείτε το... κρεσέντο Πλεύρη στο 3ο λεπτό του βίντεο:

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Ομολογουμένως, μία ψύχραιμη φωνή από αυτές που έχει ανάγκη ο τόπος. #not