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«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ
Ειδήσεις
21:53 - 12 Αυγ 2026

«Ασημένιος» στην Ευρώπη ο Απόστολος Σίσκος – Έγραψε ιστορία με νέο πανελλήνιο ρεκόρ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Απόστολος Σίσκος επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τίτλο του φαβορί για μια θέση στο βάθρο των 200μ. ύπτιο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο σε έναν συναρπαστικό τελικό και σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1:53.81, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό με 1:54.06. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο σπουδαίος Ούγγρος Χούμπερτ Κος, ο οποίος τερμάτισε σε 1:53.08.

Το ασημένιο του Σίσκου αποτέλεσε, παράλληλα, το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του. Ο Έλληνας κολυμβητής έχει άλλωστε αναδειχθεί στο παρελθόν πρωταθλητής Ευρώπης Κ23, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στο διεθνές στερέωμα.

Ο Σίσκος συγκαταλέγεται πλέον στους κορυφαίους εκπροσώπους της νέας γενιάς της ευρωπαϊκής κολύμβησης. Στα 200μ. ύπτιο είναι κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ, ενώ και στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Βελιγράδι, είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας και τότε το ασημένιο μετάλλιο.

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σταθερά ανοδικής πορείας του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση του στην ευρωπαϊκή ελίτ του αγωνίσματος και να δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για το μέλλον.

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Συγχαρητήρια του Προέδρου της Βουλής και του πρωθυπουργού

Με αφορμή τη σπουδαία εμφάνιση και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Απόστολο Σίσκο, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Έλληνα πρωταθλητή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης συνεχάρη θερμά τον Σίσκο για τη δεύτερη θέση στα 200μ. ύπτιο, υπογραμμίζοντας πως η εμφάνισή του, που συνοδεύτηκε από το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του 1:53.81, έκανε υπερήφανη ολόκληρη την Ελλάδα.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο Απόστολος Σίσκος ανεβαίνει στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση, σημειώνοντας πως η επιτυχία του αποτελεί απόδειξη ότι η ελληνική κολύμβηση έχει τη θέση που της αξίζει στην κορυφή.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Βουλής έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Έλληνα πρωταθλητή, ευχόμενος να συνεχίσει να προσφέρει ανάλογες στιγμές υπερηφάνειας στην Ελλάδα.

Συγχαρτήρια έδωσε μέσω ανάρτησής του στο Χ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2087607280296448159}

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