Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας

Σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας έως τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις ποινικές έρευνες και τις θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στον χώρο της υγείας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ελεγκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι το συνολικό σύστημα ελέγχων που θεσπίστηκε το 2011 βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης.

Όπως σημείωσε, ο υπουργός Υγείας είχε εξαρχής επισημάνει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο θα αξιολογηθεί συνολικά, με στόχο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την ουσιαστική αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

«Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η αναφορά στους «ράμπο υγείας»

Ερωτηθείς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την κατάργηση των λεγόμενων «ράμπο υγείας», ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις διευκρινίσεις του υπουργού Υγείας, υποστηρίζοντας ότι έχουν δοθεί απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα.

Όπως ανέφερε, το σύστημα ελέγχου που είχε θεσπιστεί το 2011 και είχε μεταφέρει σχετικές αρμοδιότητες από τις περιφέρειες στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους αξιολογείται πλέον συνολικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως είπε, «στο όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι», τονίζοντας την ανάγκη οι έλεγχοι να είναι πραγματικοί και αποτελεσματικοί, αλλά και όσοι παρεμβαίνουν δημόσια να ενημερώνουν με υπευθυνότητα.

«Κάποιος που βρίσκεται σε δεινή θέση μπορεί να εξαπατηθεί από τσαρλατάνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τον Γιώργο Πατούλη

Σε ερώτηση σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και το εάν η κυβέρνηση θεωρεί επαρκείς τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν διαμορφώνει κρίση με βάση δημοσιεύματα ή φήμες.

Όπως υπογράμμισε, βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπάρξει βιασύνη στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων ένοχος ή αθώος, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν στα συμπεράσματά τους.

Παράλληλα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχουν κοστολογηθεί, ενώ για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις από τον Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μείωση φόρων στα διυλιστήρια.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για τις ποινικές διερευνήσεις και τις θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή, απορρίπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ζήτημα σχετικά με το άρθρο 30 της συνταγματικής αναθεώρησης.