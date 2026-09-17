ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας
Πολιτική
14:42 - 17 Σεπ 2026

Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε σειρά θεμάτων της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας έως τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις ποινικές έρευνες και τις θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στον χώρο της υγείας, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ελεγκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, ανέφερε ότι το συνολικό σύστημα ελέγχων που θεσπίστηκε το 2011 βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης.

Όπως σημείωσε, ο υπουργός Υγείας είχε εξαρχής επισημάνει ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο θα αξιολογηθεί συνολικά, με στόχο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την ουσιαστική αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

«Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η αναφορά στους «ράμπο υγείας»

Ερωτηθείς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την κατάργηση των λεγόμενων «ράμπο υγείας», ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στις διευκρινίσεις του υπουργού Υγείας, υποστηρίζοντας ότι έχουν δοθεί απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα.

Όπως ανέφερε, το σύστημα ελέγχου που είχε θεσπιστεί το 2011 και είχε μεταφέρει σχετικές αρμοδιότητες από τις περιφέρειες στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους αξιολογείται πλέον συνολικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως είπε, «στο όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι», τονίζοντας την ανάγκη οι έλεγχοι να είναι πραγματικοί και αποτελεσματικοί, αλλά και όσοι παρεμβαίνουν δημόσια να ενημερώνουν με υπευθυνότητα.

«Κάποιος που βρίσκεται σε δεινή θέση μπορεί να εξαπατηθεί από τσαρλατάνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τον Γιώργο Πατούλη

Σε ερώτηση σχετικά με τον Γιώργο Πατούλη και το εάν η κυβέρνηση θεωρεί επαρκείς τις εξηγήσεις που έχουν δοθεί, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν διαμορφώνει κρίση με βάση δημοσιεύματα ή φήμες.

Όπως υπογράμμισε, βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να υπάρξει βιασύνη στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων ένοχος ή αθώος, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και οι αρμόδιες αρχές καταλήξουν στα συμπεράσματά τους.

Παράλληλα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχουν κοστολογηθεί, ενώ για τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις από τον Οκτώβριο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μείωση φόρων στα διυλιστήρια.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και για τις ποινικές διερευνήσεις και τις θεσμικές διαδικασίες στη Βουλή, απορρίπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ζήτημα σχετικά με το άρθρο 30 της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη
Ανεμοδείκτης

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πατούλης για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου: Δεν μας άνοιξαν – Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;
Ειδήσεις

Πατούλης για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου: Δεν μας άνοιξαν – Να μπαίναμε από το μπαλκόνι;

Μαρινάκης μετά τη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: Ισχυρότερη η στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ
Πολιτική

Μαρινάκης μετά τη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: Ισχυρότερη η στρατηγική σχέση Ελλάδας–ΗΠΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους
Ειδήσεις

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τέσσερις βαριές παραλείψεις των γιατρών που έκριναν την προφυλάκισή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
17/09/2026 - 15:04

Bitcoin: Αντέχει την πρώτη αύξηση επιτοκίων της Fed μετά από τρία χρόνια – Διχασμένοι οι αναλυτές

Ναυτιλία
17/09/2026 - 14:54

Έσπασαν το φράγμα του $1 εκατ. ημερησίως οι ναύλοι των VLCC

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/09/2026 - 14:44

Οι συνήθειες στους αγώνες, οι προκλήσεις που ξεπέρασε και το παιδικό όνειρο του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Πολιτική
17/09/2026 - 14:42

Μαρινάκης: Δεν καταργήθηκαν οι «Ράμπο υγείας» - Μεταφέρθηκαν στην Αρχή Διαφάνειας

Οικονομία
17/09/2026 - 14:36

Eurogroup και ECOFIN: Στο προσκήνιο οι νέες οικονομικές προκλήσεις και η παραγωγικότητα της Ευρώπης

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:30

Λεπέν: «Όχι» σε επιπλέον οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία - Θετική στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:28

Τράπεζα της Αγγλίας: Κράτησε σταθερά τα επιτόκια στο 3,75% κόντρα σε Fed και ΕΚΤ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/09/2026 - 14:16

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
17/09/2026 - 14:15

Μητσοτάκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο: 650 ημέρες ο στόχος για απονομή Δικαιοσύνης – Βοηθός η AI

Ειδήσεις
17/09/2026 - 14:13

«Ισχυρότεροι μαζί»: Ο Κάρνεϊ χαιρετίζει την πρόσκληση της ΕΕ προς τον Καναδά

ΥΔΡΕΥΣΗ
17/09/2026 - 14:10

ΕΥΔΑΠ: «Υδάτινες Συμμαχίες»: Θωράκιση των υποδομών νερού και επιχειρησιακή συνέχεια απέναντι στην κλιματική κρίση

Ναυτιλία
17/09/2026 - 13:57

ΟΛΠ: Τετραπλή διάκριση για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης στα Compliance Awards 2026

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:51

Axios: Ο Τραμπ θα έχει συνομιλίες για το Ιράν με ηγέτες του Κόλπου την επόμενη εβδομάδα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:46

Refugee Support Aegean: Δικαίωση στο ΣτΕ - Αντισυνταγματικό στις βασικές του διατάξεις το μητρώο ΜΚΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 13:36

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στα €131,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών με σταθερή αναπτυξιακή κατεύθυνση

Τεχνολογία
17/09/2026 - 13:36

Οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στα εγκεφαλικά εμφυτεύματα που διαβάζουν τη σκέψη

Οικονομία
17/09/2026 - 13:35

ΤτΕ: Στα €79,7 δισ. τα υπό διαχείριση δάνεια στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026

Πολιτική
17/09/2026 - 13:31

Χρηστίδης: Ιδεολογική εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Εμπορεύματα
17/09/2026 - 13:26

Στα $103 το Brent - Περιορίζονται οι φόβοι για την προσφορά, «πιέσεις» στην αγορά diesel

Ακίνητα
17/09/2026 - 13:22

Μετά τις εκλογές η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας

Οικονομία
17/09/2026 - 13:14

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
17/09/2026 - 13:11

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο

Οικονομία
17/09/2026 - 13:11

Πιερρακάκης στο ΕΒΕΑ: Νέο πρόγραμμα €1,5 δισ. για τις ΜμΕ – Έως €5 δισ. η συνολική χρηματοδότηση

Ειδήσεις
17/09/2026 - 13:04

Μύκονος: Υπό αστυνομικό αποκλεισμό η πολεοδομία του νησιού - Τι εξετάζουν οι αρχές

Πολιτική
17/09/2026 - 13:03

Μιχαηλίδου: Τον Οκτώβριο ανοίγουμε τις αιτήσεις για τη Μετεγκατάσταση με έως €10.000 για τις οικογένειες

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 13:02

Η Ντόρα έβγαλε «κίτρινη» στον Μαρινάκη

Πολιτική
17/09/2026 - 12:49

Λατινοπούλου εναντίον Φον Ντερ Λάιεν: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από σας με τους Ευρωπαίους

Οικονομία
17/09/2026 - 12:47

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Business Facts
17/09/2026 - 12:41

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο - Γερό μπάσιμο της Κίνας

Περιβάλλον
17/09/2026 - 12:38

Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας: Από τις πιο άνυδρες χρονιές το 2025 - Ανησυχία για την επάρκεια αποθεμάτων νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ