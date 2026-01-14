Χωρίς μισθούς, χωρίς επενδύσεις και χωρίς κατάρτιση, ανάπτυξη δεν γίνεται

Σήμερα ο μέσος ετήσιος μισθός στην Ελλάδα φτάνει περίπου τις 18.000 ευρώ και η αγοραστική δύναμη του εργαζομένου είναι ουσιαστικά η μισή από τον μέσο Ευρωπαίο. Με 1.710 ευρώ σε όρους πραγματικής αγοραστικής αξίας, όταν ο μέσος Ευρωπαίος έχει πάνω από 3.100, το παιχνίδι είναι χαμένο πριν καν ξεκινήσει.

Την τελευταία πενταετία οι μισθοί στην Ευρώπη ανέβηκαν εντυπωσιακά. Κατά μέσο όρο 507 ευρώ τον μήνα. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν μόλις 91 ευρώ. Η χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος όχι μόνο μένει πίσω. Μένει πίσω πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ οι άλλες χώρες απομακρύνονται.

Το σημαντικό ερώτημα είναι λοιπόν ένα. Τι πρέπει να γίνει για να ανέβουν πραγματικά οι μισθοί στην Ελλάδα. Και η απάντηση είναι πολύ πιο συγκεκριμένη από όσο θέλει να παραδεχτεί η δημόσια συζήτηση.

Πρώτον χρειάζεται αύξηση της παραγωγικότητας. Όχι με θεωρίες αλλά με πραγματικές επενδύσεις σε τεχνολογία, αυτοματοποίηση και αναβάθμιση διαδικασιών. Με απλά λόγια δεν γίνεται να ζητάμε ευρωπαϊκούς μισθούς με δομές και εργαλεία προηγούμενων δεκαετιών.

Δεύτερον απαιτείται σοβαρή κατάρτιση. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες δεξιότητες που έχουν ζήτηση, όχι σεμινάρια για να γεμίζουν ράφια. Χωρίς ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας οι μισθοί δεν ανεβαίνουν ποτέ.

Τρίτον πρέπει να ιδρυθούν επιχειρήσεις που δημιουργούν δουλειές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι οικονομίες που ανεβάζουν τους μισθούς δεν το κάνουν με επιδόματα και ευχές αλλά με θέσεις εργασίας σε κλάδους που παράγουν πραγματικό πλούτο.

Τέταρτον χρειάζεται σοβαρή μείωση της γραφειοκρατίας και σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις. Κανείς δεν επενδύει σε μια χώρα που αλλάζει κανόνες κάθε έξι μήνες και μετά αναρωτιέται γιατί οι μισθοί δεν ανεβαίνουν.

Πέμπτον χρειάζεται επιτέλους βαθιά μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη. Καμία οικονομία δεν μπορεί να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και να ανεβάσει μισθούς όταν μια υπόθεση κάνει χρόνια να εκδικαστεί. Όταν ο επιχειρηματίας δεν ξέρει αν θα δικαιωθεί εγκαίρως. Όταν η αβεβαιότητα σκοτώνει την εμπιστοσύνη. Γρήγορη, προβλέψιμη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες καλές δουλειές και τελικά υψηλότερους μισθούς.

Και τέλος πρέπει να αυξηθεί η πίεση για πραγματική αξιοκρατία. Δεν γίνεται να ανεβαίνουν μισθοί σε μια αγορά εργασίας όπου η απόδοση ανταμείβεται λιγότερο από τις γνωριμίες. Οι χώρες με υψηλούς μισθούς έχουν και υψηλές απαιτήσεις από εργοδότες και εργαζόμενους.

Η αλήθεια είναι ότι οι μισθοί στην Ελλάδα δεν θα ανέβουν επειδή το ζητάμε. Θα ανέβουν μόνο όταν η οικονομία σταματήσει να στηρίζεται στο φθηνό εργατικό δυναμικό και αρχίσει να στηρίζεται στην ποιότητα, στην παραγωγή αξίας και στη θεσμική σοβαρότητα. Όλα τα άλλα είναι απλώς ωραίες λέξεις που δεν φτάνουν ποτέ στην τσέπη του εργαζομένου.