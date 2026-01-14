Χρυσοχοΐδης για μπλόκα: Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάχρηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε σήμερα (14/1) για τις εξελίξεις στα αγροτικά μπλόκα, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν εξασφαλίσει παρακαμπτήριους δρόμους, ώστε να μην διακόπτεται ποτέ η διέλευση αυτοκινήτων και φορτηγών, διατηρώντας ανοιχτή τη χώρα σε όλα τα σημεία και αποφεύγοντας αδιέξοδα. Όπως ανέφερε, «τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ώρα τους».

Για τη στάση της Αστυνομίας απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επισήμανε: «Εμείς είμαστε απόλυτα ψύχραιμοι. Ως πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας, είμαι σιωπηλός εδώ και 40 ημέρες. Προσπαθούμε να αφήσουμε μια κοινωνική ομάδα, η οποία είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, να ασκήσει τα δικαιώματά της. Το έκαναν με πληρότητα, πληθωρικότητα και με πολύ χρόνο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το αυτονόητο είναι πως στη Δημοκρατία η διεκδίκηση αιτημάτων είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικό δικαίωμα. Στη συνέχεια υπάρχει ο συμβιβασμός, η έξοδος από μια κινητοποίηση ή μια κρίση. Εδώ, δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια εκδοχή».

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση επέδειξε «πρωτοφανή ανοχή απέναντι σε όσα συμβαίνουν εδώ και 40 μέρες στην οικονομία της χώρας». Αναφερόμενος στους αποκλεισμούς τελωνείων, είπε: «Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το κλείσιμο τελωνείων επί πολλές μέρες, που σημαίνει χιλιάδες φορτηγά να μεταφέρουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες τόνους προϊόντων που τροφοδοτούν τη χώρα και υφίστανται ζημίες εκατομμυρίων; Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά;».

Σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί σε έναν από τους παρακαμπτήριους δρόμους, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πριν από τέσσερις ώρες, σε έναν επαρχιακό δρόμο Θήβας – Λιβαδειάς, όπου κατευθύνεται αναγκαστικά η κυκλοφορία λόγω αποκλεισμού του αυτοκινητοδρόμου, συγκρούστηκε ένα θηριώδες φορτηγό με δύο καρότσες και ένα Ι.Χ., με αποτέλεσμα τη στενότητα του δρόμου και την πλαγιομετωπική σύγκρουση, στην οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος».

Ο Υπουργός συνέχισε επισημαίνοντας ότι «αυτοί που προκάλεσαν την κατάσταση, αναφέρομαι σε όσους πρόσφατα υποδέχθηκαν τον κ. Κασιδιάρη και χειροκροτούσαν τα κατορθώματά τους στη Θήβα, πρέπει να αντιληφθούν τι κάνουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάχρηση ενός δικαιώματος, του δικαιώματος συνέρχεσθαι με τρόπο που πλήττει βαθιά την υπόλοιπη κοινωνία».