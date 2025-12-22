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Αποκλεισμός χωρίς λίστες – Πώς η περίπτωση του Centuries αλλάζει τους κανόνες στη θάλασσα
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:44 - 22 Δεκ 2025

Αποκλεισμός χωρίς λίστες – Πώς η περίπτωση του Centuries αλλάζει τους κανόνες στη θάλασσα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Centuries, το οποίο δεν εντασσόταν σε καμία επίσημη λίστα αμερικανικών κυρώσεων, αποδεικνύει στην πράξη ότι η πολιτική δήλωση του Donald Trump περί «αποκλεισμού όλων των δεξαμενόπλοιων προς και από τη Βενεζουέλα» δεν αποτελεί πλέον ρητορική προειδοποίηση, αλλά εφαρμόσιμη στρατηγική στη θάλασσα.  

Πρόκειται για μια σαφή μετατόπιση από το καθεστώς των στοχευμένων κυρώσεων σε ένα λειτουργικό πλαίσιο αποκλεισμού, όπου το κριτήριο δεν είναι μόνο η τυπική ένταξη σε καταλόγους, αλλά το φορτίο, η επιχειρησιακή συμπεριφορά και η δομή ιδιοκτησίας κάθε πλοίου.

Το Centuries, υπό σημαία Παναμά, μετέφερε πετρέλαιο της PDVSA, γεγονός που το κατέστησε άμεσα αντικείμενο ελέγχου, χωρίς όμως αυτό να αρκεί από μόνο του για να εξηγήσει την κατάσχεση.

Το πλοίο είχε ήδη χαρακτηριστεί υψηλού ρίσκου από τα τέλη Ιουνίου 2025, λόγω καταγεγραμμένων αλλοιώσεων στίγματος και ταυτότητας, πρακτικών που συνδέονται με μεθόδους απόκρυψης δραστηριότητας, καθώς και έξι επαφών ship-to-ship με πλοία που τελούν ήδη υπό κυρώσεις.

Η εικόνα αυτή ενισχύθηκε από ένα ιδιαίτερα αδιαφανές σχήμα διαχείρισης, με εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ, άγνωστο τελικό δικαιούχο – ήδη από τον Ιούνιο - και συχνές αλλαγές σημαίας σε πλοία του ίδιου στόλου.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ότι οι αμερικανικές αρχές δεν περιορίζονται πλέον στο μεμονωμένο πλοίο, αλλά αξιολογούν το σύνολο του στόλου και τις διασυνδέσεις του.

Με τον τρόπο αυτό ο αποκλεισμός επεκτείνεται πέραν του λεγόμενου Dark Fleet, και σε δεξαμενόπλοια που κινούνται στη γκρίζα ζώνη της διεθνούς ναυτιλίας, χωρίς να είναι τυπικά κυρωμένα, αλλά με συμπεριφορά που υποδηλώνει συστηματική αποφυγή ελέγχων.

Η διαφορά είναι ουσιαστική, καθώς πρόκειται για εκατοντάδες επιπλέον πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία μέχρι πρόσφατα λειτουργούσαν με σχετική ανοχή.

Ταυτόχρονα, η κατάσχεση του Centuries εγείρει ερωτήματα ως προς το νομικό υπόβαθρο των επιχειρήσεων αυτών, ιδίως σε σύγκριση με άλλες πρόσφατες περιπτώσεις, όπου οι επεμβάσεις φαίνεται να διαφέρουν.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι κανόνες εμπλοκής στη θάλασσα αναδιαμορφώνονται, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στη Βενεζουέλα, αλλά αφορούν ευρύτερα το διεθνές ναυτιλιακό σύστημα, από τη Ρωσία έως τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αντιποίνων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι η Chevron διαθέτει ενεργή άδεια εξαγωγής πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και ότι ελληνικά και δυτικά πλοία δραστηριοποιούνται νόμιμα στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος.

Το βέβαιο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τις νηοψίες και τις κατασχέσεις ως εργαλείο αποτροπής. Ένας απόλυτα στεγανός αποκλεισμός είναι πρακτικά ανέφικτος λόγω της εκτεταμένης ακτογραμμής της Βενεζουέλας, όμως αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί τον στόχο.

Οι επιλεκτικές παρεμβάσεις λειτουργούν ως προειδοποιητικά σήματα προς την αγορά, αυξάνοντας το ρίσκο σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές να αποσύρονται.

Υπό αυτή την έννοια, η υπόθεση Centuries δεν είναι εξαίρεση, αλλά προάγγελος μιας νέας φάσης ναυτικού αποκλεισμού με διεθνείς συνέπειες.

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