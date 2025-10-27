Καφενειακή οικονομία

Η μελέτη του ελληνικού παρατηρίου του London School of Economics με τίτλο «Η Οικονομία του Καφέ: Η Δομική Μεταμόρφωση της Ελλάδας στον απόηχο της λιτότητας και των “μεταρρυθμίσεων”» επιβεβαιώνει αυτό που κάθε πολιτικός ή οικονομικός παρατηρητής γνωρίζει.

Ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε πήλινα πόδια διότι δεν διαθέτει παραγωγή. Η μεταποίηση, η βιομηχανία και η τεχνολογία φθίνουν στην Ελλάδα που προσπαθεί να αναπτυχθεί με τα καφέ, τα σουβλατζίδικα, τα κομμωτήρια και τα νυχάδικα. Όπως εξηγεί η μελέτη, ο τουρισμός και η εστίαση κρύβουν παγίδες διότι ενώ βοηθούν στη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου (ο τουρισμός) και στην κατανάλωση (η εστίαση) κρατάνε την απασχόληση “τεχνητά υψηλή”.

Όταν ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού, αντί να εργάζεται σε παραγωγικούς τομείς απασχολείται - σε μεγάλο ποσοστό εποχιακά - σε θέσεις εργασίας χαμηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλές αμοιβές, αυτό αποτελεί πρόβλημα για τη βιωσιμότητα της οικονομίας.

Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς, συγκεκριμένα στη μεταποίηση, τη βιομηχανία και την τεχνολογία για να έχει προοπτικές διατήρησης του αναπτυξιακού ρυθμού. Τέτοιες επενδύσεις δεν γίνονται ούτε από τους Έλληνες ούτε από τους ξένους και οι επιμέρους λόγοι είναι πολλοί, αλλά στην πραγματικότητα συμπυκνώνονται σε έναν βασικό λόγο, τον ασφυκτικό βρόχο του δημοσίου σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία.

Όχι μόνο δεν είναι εύκολο, αλλά μάλλον είναι απαγορευτικά δύσκολο το να ξεκινήσει, να λειτουργήσει με ενδιαφέρουσα απόδοση και να επιβιώσει μια παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα. Από το ξεκίνημα, όποιος θελήσει να επενδύσει σε μια μεταποιητική, βιομηχανική ή τεχνολογική μονάδα, θα αντιμετωπίσει ένα απίστευτο πλέγμα γραφειοκρατικών διαδικασιών. Στην συνέχεια θα έρθει αντιμέτωπος με πολύ υψηλά κόστη λειτουργίας και έλλειψη χρηματοδότησης. Θα αντιμετωπίσει άνισο ανταγωνισμό από τα ισχυρά καρτέλ και θα είναι πάντα όμηρος της γραφειοκρατίας που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή και συχνά αυθαιρέτως και παρατύπως, να του επιβάλει πρόστιμα και απαγορεύσεις. Και θα είναι ανούσιο να καταφύγει στη δικαιοσύνη διότι οι ρυθμοί απόδοσης της είναι εξαιρετικά αργοί.

Ακόμη κι αν ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες θα πνιγεί από την έλλειψη ρευστότητας η οποία οφείλεται αφενός στις υπερβολικές καθυστερήσεις εξοφλήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και αφετέρου στην προκαταβολική απορρόφηση της ρευστότητας του από την εφορία.

Το ελληνικό δημόσιο αντιμετωπίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εχθρικά και σέβεται μόνο την ισχύ των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων/ολιγοπωλίων και των επιχειρηματιών/ολιγαρχών.

Αποτέλεσμα αυτής της στάσης του κράτους έναντι των επιχειρήσεων είναι η υπανάπτυξη της χώρας, οι χαμηλοί μισθοί, ο εξαναγκασμός του εργατικού δυναμικού να απασχολείται σε θέσεις σερβιτόρων, καθαριστών και ντηλιβεράδων ανεξαρτήτως του μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου των εργαζομένων.

Η πολιτική της κυβέρνησης που στηρίζει μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη των νέων μικρών επιχειρήσεων αλλά και των μεσαίων που λόγω των συνθηκών αναγκάζονται να απορροφηθούν από τις μεγαλύτερες ή πτωχεύουν, μεγενθύνει πολύ το πρόβλημα.

Η αλλαγή αναπτυξιακής πολιτικής δεν θα έχει ποτέ αποτέλεσμα αν δεν προηγηθεί μια εκ βάθρων παρέμβαση της κυβέρνησης στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, στην εξασφάλιση ελεύθερου ανταγωνισμού, στην κατάργηση των εμποδίων εισόδου νέων επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους, στον εξορθολογισμό των φορολογικών σχέσεων επιχειρήσεων και δημοσίου, στην επιτάχυνση των πληρωμών και της απόδοσης της δικαιοσύνης.

Αν αυτή ή μια επόμενη κυβέρνηση τολμήσουν να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα αυτά τα προβλήματα, το παραγωγικό μοντέλο θα αλλάξει και η ελληνική οικονομία θα αποκτήσει προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Η παραγωγή θα αυξηθεί, οι εισαγωγές θα μειωθούν, θα περιορισθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και παράλληλα θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και οι μισθοί και θα τονωθεί η εγχώρια ζήτηση.

Δυστυχώς όμως, ακόμη και αυτή η νεοφιλελεύθερης λογικής κυβέρνηση, δεν τόλμησε να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και δεν εμφανίζεται πρόθυμη να το κάνει στο ορατό μέλλον.