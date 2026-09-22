Χρυσοχοΐδης για απόδραση Ριζάι: Προσωπικά θα διαφωνούσα να πάρει άδεια - Είναι θέμα του νόμου

Στην υπόθεση της απόδρασης του Αλκέτ Ριζάι αναφέρθηκε σήμερα (22/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά του Μαρίνου Σκανδάμη με αφορμή την κριτική που έχει ασκηθεί για τη χορήγηση άδειας στον κρατούμενο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του και πλέον αναζητείται από τις Αρχές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Ριζάι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΣΚΑΪ διερωτήθηκε για τη στάση του Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος έχει ασκήσει κριτική για τη χορήγηση της άδειας, υπενθυμίζοντας τη θητεία του τελευταίου ως γενικού γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

«Ο κύριος Σκανδάμης τι θέλει τώρα; Ο κύριος Σκανδάμης, επί των ημερών του όταν ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν έδινε άδεια στους καταδίκους; Είναι κατά της αδειοδότησης άδειας σε καταδίκους; Των φυλακισμένων; Όχι, να μας το πει αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέχισε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη κριτική ως αντιπολιτευτική και καλώντας τον κ. Σκανδάμη να τοποθετηθεί για τον ρόλο που είχε στη διαδικασία χορήγησης αδειών σε κρατουμένους.

«Τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή; Αλήθεια, πού απευθύνονται; Τι νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν με αυτό το θέμα; Εκ του ασφαλούς απευθύνουν κατηγορίες;», ανέφερε.

Παράλληλα, ο υπουργός ζήτησε από τον Μαρίνο Σκανδάμη να διευκρινίσει εάν, κατά την περίοδο που ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμμετείχε στη διαδικασία έγκρισης αδειών για κρατουμένους.

«Τον ρωτώ λοιπόν, έδινε ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης άδειες και μάλιστα ήταν ο ίδιος επικεφαλής της επιτροπής αυτής που έδινε άδειες στους κρατούμενους, μαζί με τον εισαγγελέα και μαζί με τον διευθυντή των φυλακών; Ναι ή όχι; Και τι μας λέει τώρα;», σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην περίπτωση του Αλκέτ Ριζάι, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η απόφαση για τη χορήγησή τους δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ίδιου.

«16 άδειες είχε πάρει ο Ριζάι. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με τον συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου», δήλωσε ο υπουργός.

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