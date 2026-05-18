ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
14:51 - 18 Μάι 2026

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πιο ανοιχτά φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι αυτό με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, που είναι προφανές πλέον ότι θα διεκδικήσει ψήφους από το φάσμα των δεξιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και δεξιότερα.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου κόμματος που έγιναν γνωστά, ενώ με τη Μαρία Καρυστιανού συντάχθηκε και ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, επί χρόνια ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα.

Ο κ. Αυγερινός θα βοηθήσει στο κομμάτι της επικοινωνίας και είναι γνωστό από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις πως υπερασπίζεται την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση και η Νίκη είχαν το προφίλ των φιλορωσικών μέσων στην Ελλάδα, ενώ διείσδυση είχε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που όμως πλέον εμφανίζεται περισσότερο ως «εκπρόσωπος» του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να παίρνει επίσημα το χρίσμα του Πούτιν στην Ελλάδα.

Για να το πούμε και σχηματικά, με αφορμή και τη σχετική ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Μαρία Καρυστιανού θα ήθελε να καλέσει στο τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα.

Τώρα μάλιστα που η Ευρώπη έχει προβλημα με τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, πληθαίνουν οι φωνές που πιστεύουν πως πρέπει να υπάρξει επαναπροσέγγιση με το Κρεμλίνο και αυτό ευνοεί τα φιλορωσικά κόμματα διεθνώς.

Η Καρυστιανού και οι συνεργάτες της στήνουν λοιπόν το κόμμα πάνω σε τρεις άξονες:

1. Στο γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο που συμπαθεί (ή τουλάχιστον συμπαθούσε) η πλειονότητα των Ελλήνων.

2. Στη (δήθεν) αντισυστημικότητα των στελεχών που στηρίζουν το νέο εγχείρημα.

3. Στα social media.

Άλλωστε, ακόμα και τα πρώτα σποτάκια του κόμματος έχουν φτιαχτεί σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και με τον τρόπο αυτό αναμένεται να γίνει η καμπάνια του κόμματος. Στα social media και στις εκκλησίες ασφαλώς...

Χρόνος για πιο ουσιαστική προσέγγιση ψηφοφόρων και δόμηση ενός (παραδοσιακού) κόμματος με γραφεία και στελέχη παντού δεν υπάρχει. Οι ψηφοφόροι θα αναζητηθούν στα αστικά κέντρα και φυσικά θα γίνουν μεγάλες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από εκεί και πέρα, λογικά θα αξιοποιηθεί η δομή του κόμματος Νίκη που είναι εξαιρετικά πιθανό να απορροφηθεί από τη Μαρία Καρυστιανού, όπως φυσικά και ό,τι έχει... περισσέψει από τους Σπαρτιάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 15:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα
Πολιτική

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…
Πολιτική

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος
Πολιτική

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting
Magazino

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ