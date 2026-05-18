Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Το πιο ανοιχτά φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι αυτό με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, που είναι προφανές πλέον ότι θα διεκδικήσει ψήφους από το φάσμα των δεξιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και δεξιότερα.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου κόμματος που έγιναν γνωστά, ενώ με τη Μαρία Καρυστιανού συντάχθηκε και ο δημοσιογράφος, Θανάσης Αυγερινός, επί χρόνια ανταποκριτής ελληνικών μέσων στη Μόσχα.

Ο κ. Αυγερινός θα βοηθήσει στο κομμάτι της επικοινωνίας και είναι γνωστό από τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις πως υπερασπίζεται την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση και η Νίκη είχαν το προφίλ των φιλορωσικών μέσων στην Ελλάδα, ενώ διείσδυση είχε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που όμως πλέον εμφανίζεται περισσότερο ως «εκπρόσωπος» του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να κάνει ένα βήμα παραπέρα και να παίρνει επίσημα το χρίσμα του Πούτιν στην Ελλάδα.

Για να το πούμε και σχηματικά, με αφορμή και τη σχετική ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τη Μαρία Καρυστιανού θα ήθελε να καλέσει στο τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα.

Τώρα μάλιστα που η Ευρώπη έχει προβλημα με τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου, πληθαίνουν οι φωνές που πιστεύουν πως πρέπει να υπάρξει επαναπροσέγγιση με το Κρεμλίνο και αυτό ευνοεί τα φιλορωσικά κόμματα διεθνώς.

Η Καρυστιανού και οι συνεργάτες της στήνουν λοιπόν το κόμμα πάνω σε τρεις άξονες:

1. Στο γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο που συμπαθεί (ή τουλάχιστον συμπαθούσε) η πλειονότητα των Ελλήνων.

2. Στη (δήθεν) αντισυστημικότητα των στελεχών που στηρίζουν το νέο εγχείρημα.

3. Στα social media.

Άλλωστε, ακόμα και τα πρώτα σποτάκια του κόμματος έχουν φτιαχτεί σε προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και με τον τρόπο αυτό αναμένεται να γίνει η καμπάνια του κόμματος. Στα social media και στις εκκλησίες ασφαλώς...

Χρόνος για πιο ουσιαστική προσέγγιση ψηφοφόρων και δόμηση ενός (παραδοσιακού) κόμματος με γραφεία και στελέχη παντού δεν υπάρχει. Οι ψηφοφόροι θα αναζητηθούν στα αστικά κέντρα και φυσικά θα γίνουν μεγάλες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από εκεί και πέρα, λογικά θα αξιοποιηθεί η δομή του κόμματος Νίκη που είναι εξαιρετικά πιθανό να απορροφηθεί από τη Μαρία Καρυστιανού, όπως φυσικά και ό,τι έχει... περισσέψει από τους Σπαρτιάτες.