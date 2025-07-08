Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5), ο Λόφος του Λυκαβηττού θα παραμείνει κλειστός για κάθε δραστηριότητα έως νεότερης ενημέρωσης.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στον Λόφο θα τεθεί σε ισχύ απόψε στις 00:00 (μεσάνυχτα).

Κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό

Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, και για όσο διάστημα αυτές διατηρηθούν, θα παραμείνουν ανοιχτές επτά (7) Λέσχες Φιλίας, μία σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, λειτουργώντας ως κλιματιζόμενοι χώροι προστασίας, από 09:00 έως 21:00.

Άγιος Παύλος: Μαμούρη & Δύμης | 210 8223946

«Η Ανάληψη του Κυρίου» – Νέος Κόσμος: Χελντράιχ 15 | 210 9240403

Βοτανικός: Κοζάνης 4 | 210 3423716

Κολοκυνθού: Αίμονος 9 & Άστρους | 210 5140877

Άγιος Ελευθέριος: Αχαρνών 372 | 210 2012334

Κυψέλη: Σκύρου & Καυκάσου | 210 8815877

Αμπελόκηποι: Πανόρμου & Βαθέος | 210 6459890

Αυξημένη ετοιμότητα όλων των υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας:

Κλιμάκια επιφυλακής των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου πραγματοποιούν 24ωρες περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί περιοχές υψηλού κινδύνου από εδάφους και αέρος, με χρήση drones.

Θερμικές κάμερες παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε μεγάλους χώρους πρασίνου.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, συντονίζοντας με την Πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες αρχές.

Μέριμνα για άστεγους

Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 08:00 – 23:00. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Ειδικά για τις ημέρες του καύσωνα, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι αλλά και όσοι πολίτες θέλουν να αναφέρουν άτομα που είναι εκτεθειμένα στη ζέστη και χρειάζονται υποστήριξη, μπορούν να καλούν στο 1595 όλο το 24ωρο (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Έχουν τοποθετηθεί 100 ποτίστρες σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να βοηθήσουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.

Για κάθε περιστατικό ή ένδειξη κινδύνου, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή το 2105287800, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση.