Μασσαλία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά πλησιάζει την πόλη - Έκλεισε το αεροδρόμιο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, καθώς δασική πυρκαγιά μεγάλης έκτασης μαίνεται σε απόσταση αναπνοής από τα προάστια της πόλης.

Οι τοπικές αρχές έχουν θέσει περιοχές σε επιφυλακή, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει τις προσπάθειες κατάσβεσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, βόρεια της Μασσαλίας, και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε ραγδαία προς τα δυτικά προάστια της πόλης. Οι ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα ενισχύουν το πύρινο μέτωπο και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι τοπικές Αρχές έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, δίνοντας έμφαση κυρίως στο 15ο και 16ο διαμέρισμα της Μασσαλίας, που βρίσκονται στην πορεία της φωτιάς. Έχουν ήδη εκδοθεί οδηγίες προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, και να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 168 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή την ώρα στην περιοχή, με την υποστήριξη εναέριων μέσων, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν φτάσει στα αστικά όρια της πόλης. Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη, και οι Αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα εκκένωσης κατοικημένων περιοχών, εφόσον η φωτιά συνεχίσει την πορεία της.

Ήδη από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό της Μασσαλίας, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Η οσμή καμένου είναι έντονη, ενώ κάτοικοι αναφέρουν δυσφορία και μειωμένη ορατότητα σε πολλές περιοχές.

Στο μεταξύ, η δημοτική αρχή της Μασσαλίας έχει διακόψει τη λειτουργία του τοπικού αεροδρομίου, προληπτικά, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τον καπνό.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε πλήρη εξέλιξη

Η Πολιτική Προστασία της Γαλλίας έχει ενεργοποιήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με έμφαση στην προστασία των κατοίκων και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί από γειτονικές περιοχές, ενώ ειδικά κλιμάκια παρακολουθούν την εξέλιξη του μετώπου από αέρος και εδάφους.