«Πράσινο φως» από την Ευρωβουλή για την ένταξη της Βουλγαρίας στο Ευρώ

Με 531 ψήφους υπέρ, 69 κατά και 79 αποχές ενέκρινε το Κοινοβούλιο έκθεση που επιβεβαιώνει ότι η Βουλγαρία πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Μετά την επίσημη έγκριση του σχετικού αιτήματος από τα κράτη μέλη, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο μέλος της ζώνης του ευρώ. Η τελευταία χώρα που προσχώρησε στη ζώνη ήταν η Κροατία, το 2023.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Eva Maydell (ΕΛΚ, Βουλγαρία) δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η Βουλγαρία είναι έτοιμη να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ. Πληρούνται όλα τα κριτήρια και το βήμα αυτό αποτελεί βασικό ορόσημο για την πλήρη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Βουλγαρίας — για τη χώρα και τους πολίτες της.»

Συνέντευξη Τύπου

Συνέντευξη Τύπου με την εισηγήτρια θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο Στρασβούργο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ. Οι δημοσιογράφοι μπορούν επίσης να συμμετέχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω της πλατφόρμας Interactio.

Επόμενα βήματα

Η γνώμη του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης θα διαβιβαστεί στα κράτη μέλη της ευρωζώνης, τα οποία αναμένεται να δώσουν την τελική τους έγκριση για την υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία αργότερα σήμερα.