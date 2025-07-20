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Δήμος Αθηναίων: Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες λόγω παρατεταμένου καύσωνα
Αυτοδιοίκηση
21:21 - 20 Ιουλ 2025

Δήμος Αθηναίων: Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες λόγω παρατεταμένου καύσωνα

Reporter.gr Newsroom
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Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να σημειωθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, από αύριο 21 Ιουλίου και για όσο χρειαστεί, επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Αναλυτικά:

  1. Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946
  2. Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403
  3. Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716
  4. Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877
  5. Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334
  6. Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877
  7. Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 210 3638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Επιπλέον, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 8.00 π.μ. – 11 μ.μ.. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Ειδικά για τις ημέρες του καύσωνα, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Οι πολίτες καλούνται να βοηθήσουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 7483967.

Έκκληση στους πολίτες να μην κατεβάζουν τα σκουπίδια τους τις μεσημεριανές ώρες

Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, παρακαλούνται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην πόλη και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.

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