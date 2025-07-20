Τροφική δηλητηρίαση υπέστη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Από κρίση τροφικής δηλητηρίασης αναρρώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/7) το γραφείο του, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Ο Νετανιάχου, αισθάνθηκε αδιαθεσία στη διάρκεια της νύχτας η οποία οφειλόταν σε φλεγμονή του εντέρου και αφυδάτωση, για τις οποίες λαμβάνει ενδοφλέβια αγωγή, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του, ο πρωθυπουργός θα ξεκουραστεί στο σπίτι τις επόμενες τρεις ημέρες και θα διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις από εκεί», προσέθεσε το γραφείο του.

Στον Νετανιάχου τοποθετήθηκε βηματοδότης το 2023. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο σε αφαίρεση προστάτη αφού διαγνώστηκε με λοίμωξη του ουροποιητικού.