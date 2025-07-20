Γάζα: Στους 67 οι νεκροί – Νέες εντολές εκκένωσης και νέες εκκλήσεις από τον ΟΗΕ

Η απαίτηση για εκκένωση, η οποία ενδέχεται να προαναγγέλλει επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση, έχει προκαλέσει πανικό σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους. Ανάλογη ανησυχία εκφράζουν και οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, που φοβούνται ότι οι συγγενείς τους κρατούνται στην ίδια περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι IDF έχουν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή, αλλά δεν έχουν αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια από αέρος σε αρκετές συνοικίες στα νοτιοδυτικά της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, διατάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν νοτιότερα.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με μεγάλη ένταση για να καταστρέψουν τις δυνατότητες του εχθρού και τις τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή», ανέφερε ο στρατός, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είχε εισέλθει στις συγκεκριμένες συνοικίες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι συνοικίες αυτές είναι κατάμεστες από εκτοπισμένους Παλαιστινίους που ζουν σε σκηνές. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο λόγος που ο στρατός απέφυγε μέχρι στιγμής να εισέλθει σε αυτές τις περιοχές είναι η υποψία ότι ενδέχεται να κρατούνται εκεί όμηροι της Χαμάς. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 20 από τους 50 εναπομείναντες ομήρους στη Γάζα είναι ακόμη ζωντανοί.

Η πλειονότητα των δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου, καθώς επαναλαμβανόμενες ισραηλινές εντολές εκκένωσης καλύπτουν μεγάλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι νέες εντολές εκκένωσης ανακοινώθηκαν την ίδια ημέρα που αξιωματούχοι υγείας στο νοσοκομείο αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας ανέφεραν ότι περισσότεροι από 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά, ενώ περίμεναν την είσοδο φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ το πρωί της Κυριακής. Νοσοκομεία στο νότιο τμήμα της Γάζας ανέφεραν επίσης θανάτους σε άλλα σημεία διανομής βοήθειας.

Ο Πάπας καταδικάζει τη «βαρβαρότητα» στη Γάζα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε έκκληση για «άμεσο τερματισμό της βαρβαρότητας του πολέμου» και προειδοποίησε κατά της «αδιάκριτης χρήσης βίας». Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά από φονική ισραηλινή επίθεση που έπληξε τη μοναδική Καθολική Εκκλησία της Γάζας, γεγονός για το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του «εκφράζει βαθιά λύπη».

Ο Πάπας εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη μοναδική Καθολική Εκκλησία της Γάζας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα. Μεταξύ των τραυματιών ήταν και ο εφημέριος του ναού, ο οποίος δεχόταν καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις από τον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο.

«Η ενέργεια αυτή, δυστυχώς, προστίθεται στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και των τόπων λατρείας στη Γάζα», δήλωσε ο Πάπας την Κυριακή.

«Απευθύνω έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί το ανθρωπιστικό δίκαιο και την υποχρέωση προστασίας των αμάχων, καθώς και την απαγόρευση της συλλογικής τιμωρίας, της αδιάκριτης χρήσης βίας και του αναγκαστικού εκτοπισμού πληθυσμών».

«Οι άμαχοι στη Γάζα λιμοκτονούν» λέει ο ΟΗΕ

Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι οι άμαχοι στη Γάζα λιμοκτονούν και ζητούν άμεση εισροή βασικών αγαθών. Ωστόσο, από τότε που άρχισε τη λειτουργία του στα τέλη Μαΐου ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Οργανισμός Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα (GHF), καταγράφονται σχεδόν καθημερινά θάνατοι Παλαιστινίων σε σημεία διανομής βοήθειας. Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά. Το Ισραήλ απαντά ότι το νέο σύστημα διανομής έχει στόχο να αποτρέψει την κατάληξη της βοήθειας στα χέρια της Χαμάς.

Ο πόλεμος άρχισε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 άτομα απήχθησαν. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 58.895 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Οι αριθμοί αυτοί παραμένουν η κύρια πηγή στατιστικών που χρησιμοποιούν ο ΟΗΕ και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στους 67 έφθασαν οι νεκροί

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενόσω περίμεναν φορτηγά του ΟΗΕ που μετέφεραν βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αυξήθηκε σε 67, καθώς και άλλα πτώματα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία από το σημείο.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε πως 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από «ισραηλινά πυρά» κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο εκπρόσωπος αυτής της οργάνωσης πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν από «πυρά της κατοχικής δύναμης [του Ισραήλ] προς την κατεύθυνση ανθρώπων που περίμεναν τη βοήθεια στη ζώνη Ζικίμ, βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας».

Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.