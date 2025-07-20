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Νορβηγία: Πώς τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πρώτα σε πωλήσεις
Ειδήσεις
20:12 - 20 Ιουλ 2025

Νορβηγία: Πώς τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πρώτα σε πωλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα αυξάνει σταθερά την παρουσία της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Νορβηγίας, δημιουργώντας σημαντικό ανταγωνισμό για την Tesla του Έλον Μασκ και άλλες δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Από την πρώτη παράδοση αυτοκινήτου MG τον Ιανουάριο του 2020, οι κινεζικές φίρμες έχουν συγκεντρώσει περίπου το 10% της αγοράς, αξιοποιώντας τις ανταγωνιστικές τιμές και την τεχνολογική υπεροχή τους.

Η στρατηγική της Νορβηγίας για τις εισαγωγές

Η ταχύτατη διείσδυση των κινεζικών οχημάτων ενισχύθηκε από την πολιτική της Νορβηγίας να μην επιβάλλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα — μια απόφαση που την ξεχωρίζει από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σκανδιναβική χώρα θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο να βάλει περιορισμούς, κάτι που την καθιστά ιδιαίτερα φιλική προς την αγορά EV.

Η Κριστίνα Μπου, γενική γραμματέας της Νορβηγικής Ένωσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, τόνισε ότι υπάρχουν ήδη πάνω από 20 κινεζικά μοντέλα διαθέσιμα, με τους Νορβηγούς να αναγνωρίζουν την ποιότητα, την τεχνολογία και την τιμή τους. Η Νορβηγία παραμένει στο 94% μερίδιο αγοράς στα EV το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η Ευρώπη «εργαστήριο» για τα ηλεκτρικά οχήματα

Κατασκευαστές όπως η BYD, η XPeng και η MG βρίσκονται πλέον στην πρώτη εικοσάδα πωλήσεων στη Νορβηγία, μαζί με τη σουηδική Volvo και την Polestar που ανήκουν στον κινεζικό όμιλο Geely. Αν και η Tesla κρατά ακόμα την πρώτη θέση με το Model Y, οι αναλυτές παρατηρούν ότι η Νορβηγία είναι «εργαστήριο» για την εξάπλωση κινεζικών EV στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο αναλυτής Φελίπε Μουνιόζ της JATO Dynamics εκτιμά ότι η Νορβηγία, χωρίς δική της αυτοκινητοβιομηχανία, προσφέρει το ιδανικό έδαφος για να δοκιμαστούν νέες μάρκες, με χαμηλότερες απαιτήσεις επένδυσης σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η πρόκληση για την Tesla και οι ανάγκες της αγοράς

Ο οικονομολόγος Ρίκο Λουμάν της ING προειδοποιεί ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί εκτιμούν τα κινεζικά EV, θέτοντας σοβαρές προκλήσεις για την Tesla στο μέλλον. Αν και η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, η Κίνα παραμένει πρωτοπόρος. Όπως σημείωσε ο Λουμάν, η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα νέα, οικονομικά μοντέλα για να πείσει τη μεσαία τάξη να στραφεί μαζικά στα ηλεκτρικά οχήματα.

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