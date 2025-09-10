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Απόφαση ΥΔΟΜ Μήλου για ανάκληση άδειας ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο
Αυτοδιοίκηση
10:32 - 10 Σεπ 2025

Απόφαση ΥΔΟΜ Μήλου για ανάκληση άδειας ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μήλου, ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί σε εταιρεία για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή Σαρακήνικο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιήθηκε για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι αναγκαίες εγκρίσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το γεγονός αυτό συνιστούσε επαρκή λόγο για την ανάκληση της άδειας, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου υπογραμμίζει:

«Η ΥΔΟΜ Μήλου ενήργησε άμεσα και αποφασιστικά, προχωρώντας στις νόμιμες διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υλοποιηθεί καμία κατασκευή που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για το νησί της Μήλου, καθώς αποδεικνύει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν με διαφάνεια, συνέπεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας».

Τέλος, ο Δήμος Μήλου δηλώνει ότι παραμένει σε διαρκή εγρήγορση και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται «με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του».

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