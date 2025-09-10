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ΧΑ: Το βάρος πέφτει στην διατήρηση των κεκτημένων (κέρδη ΓΔ από 1/1/2025 +37%)
Σχόλια Αγοράς
10:20 - 10 Σεπ 2025

ΧΑ: Το βάρος πέφτει στην διατήρηση των κεκτημένων (κέρδη ΓΔ από 1/1/2025 +37%)

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η πλάγια κίνηση στην ελληνική αγορά με τον ΓΔ να μην δείχνει ικανός στην τρέχουσα συγκυρία να υπερβεί την κρίσιμη μηνιαία αντίσταση των 2035 μονάδων (κλείσιμο 2014) με τα εταιρικά αποτελέσματα αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις πάντα σε πρώτο πλάνο.

Στην Γαλλία ο Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό (τον κεντροδεξιό πρώην υπουργό άμυνας Σ.Λεκορνί) αλλά τα δύσκολα με την ψήφιση προϋπολογισμού λιτότητας είναι μπροστά και με τις αγορές ομολόγων να έχουν ήδη αρχίσει το retating με τα γαλλικά 10ετή στο 3,49% που δίνει spread απέναντι στα γερμανικά 79 bp.

Αλλά και γεωπολιτικά οι εξελίξεις έχουν αρνητικό πρόσημο τόσο στην ΜΑ με την νέα επίθεση του Ισραήλ αυτή την φορά στο Κατάρ για την εξόντωση ηγετών της Χαμάς, όσο και στο μέτωπο της Ουκρανίας με την εμπλοκή - στον βαθμό χρησιμοποίησης πραγματικών πυρών - της Πολωνίας στην συνοριακή της γραμμή.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τα ουδέτερα (σε σχέση με το consensus της αγοράς ) μεγέθη που ανακοίνωσαν το τελευταίο διήμερο οι εισηγμένες - ειδικά στις γραμμές κερδοφορίας - που σε κάποιες περιπτώσεις πέρασαν και κάτω από τον πήχη (Metlen, ΦΡΛΚ κα), τότε γίνεται σαφές ότι περισσότερο βάρος βραχυπρόθεσμα πέφτει στην διατήρηση των κεκτημένων (κέρδη ΓΔ από 1.1.25 +37%) παρά στην διεύρυνσή των αποδόσεων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου που δημοσίευσαν οι εταιρίες έδειξαν:

  • Στον ΣΑΡ οριακή αύξηση εσόδων στα 304 εκ. (+1%), ebitda στα 48 εκ. (+16%) και κέρδη στα 29 εκ. (+20%) ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε το guidance για full year ebitda στα 92 εκ.
  • Στο ΔΑΑ είχαμε αύξηση εσόδων στα 308 εκ. (+5%), ebitda στα 190 εκ. (-1%) και κέρδη στα 92 εκ. (-5%) με την διοίκηση να επιμένει για κέρδη χρήσης στα 200 εκ.(-15%).
  • Στον ΦΡΛΚ είχαμε αύξηση εσόδων στα 264 εκ. (+7,7%) , ebitda στα 8,7 εκ. (-22%) και κέρδη στα 2 εκ. και την διοίκηση να θεωρεί ότι ο στόχος για full year ebitda στα 38 εκ. είναι εφικτός.
  • Στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,95 δις (+44%), τα ebitda αυξήθηκαν στα 317 εκ. (+84%) και τα κέρδη στα 68 εκ. (+24%), με το συνολικό ανεκτέλεστο στα 6,3 δις.

Στο cc της Metlen η διοίκηση εξήγησε την μεγάλη διαγραφή (ζημιά) ύψους 132 εκ. από το project ‘Protos’ μετά από 282 επιτυχημένα έργα, ενώ επιβεβαίωσε το ebitda στα επίπεδα του 1 δισ. και στην συνολική κερδοφορία στα 600 εκ. περίπου για το σύνολο της χρήσης.

Στις ομολογιακές αγορές τόσο η ΕΤΕ όσο και η Τράπεζα Κύπρου κινούνται σε επαναγορά προηγούμενων εκδόσεων με την δεύτερη να προχωράει σε έκδοση νέου ύψους 300 εκ. Tier 2.

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