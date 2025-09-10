Μυτιληναίος: Το 1 δισ. EBITDA και οι τρεις νέες «ενεργειακές» πρωτοβουλίες

«Έτος ορόσημο» χαρακτήρισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος το 2025, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών, χθες, μετά μετά την ανακοίνωση των πρώτων οικονομικών αποτελεσμάτων της Metlen για το πρώτο εξάμηνο. Η εταιρεία εισηγμένη, πλέον και στο LSE , όπως είπε ο κ. Μυτιληναίος βάζει “πλώρη” για καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ το 2025.

«Παραμένουμε σταθερά σε τροχιά για να ξεπεράσουμε τον στόχο για EBITDA ύψους 1 δισ ευρώ για το σύνολο του 2025, υποστηριζόμενοι από ισχυρή απόδοση σε όλους τους βασικούς μας τομείς. Αυτό ισχύει παρά την εφάπαξ επίδραση από τον τομέα M Power Projects (MPP), η οποία αναδεικνύει τα οφέλη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου» σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος, τονίζοντας ότι το τρέχον έτος «θα είναι μια καλή χρονιά».

«Αξίζει να σημειωθεί ότι το €1 δισ. ως αφετηρία αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, δεδομένου ότι μόλις πριν λίγα χρόνια το EBITDA μας ήταν μεταξύ €300–€350 εκατ. Συνεπώς το θεωρώ ξεκάθαρη επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε τον στόχο του €1 δισ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τρεις «μεγάλες» πρωτοβουλίες

Για την επόμενη μέρα της Metlen, o Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε στα καινοτόμα σχέδια σε επίπεδο βιομηχανικής παραγωγής αλλά και στην ενέργεια. Ειδικότερα, αναφερόμενος στον κλάδο εμπορίου και προμήθειας φυσικού αερίου, ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί μέρος των βασικών αλλαγών μέσα στις «τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες μας», οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα:

«Δεν μπορώ να μπω ακόμα σε πλήρεις λεπτομέρειες, αλλά η δραστηριότητα Utility θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό», τόνισε. Όπως είπε η Energy Utility, που περιλαμβάνει το λιανεμπόριο, την προμήθεια και εμπορία, καθώς και την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες, παρουσιάζοντας αυξημένη παραγωγή και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθοδηγούμενη από τη συνεχή ζήτηση και τη στρατηγική της τοποθέτηση. Ο πρόεδρος και CEO της Metlen επανέλαβε, δε, ότι σταθερός στόχος είναι η κατάκτηση μεριδίου αγοράς 30% στη λιανική.

Με βάση την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το επόμενο διάστημα η METLEN αναμένεται να κάνει περαιτέρω βήματα προς τον τελικό της στόχο, το 30% του μεριδίου αγοράς της Ελληνικής κατανάλωσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο «πράσινο» Utility με διεθνή παρουσία. Στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτού του στόχου, η METLEN φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε «Utility του μέλλοντος» - έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό οργανισμό πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου. Οι επιχειρησιακές συνέργειες που προέρχονται από τη συνύπαρξη μεταξύ των Κλαδων Ενέργειας και Μετάλλων ενισχύουν σημαντικά το βαθμό καθετοποίησης και την επιχειρησιακή ευελιξία της Εταιρείας.

Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν εφικτή τη διαμόρφωση μίας σταθερής και ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής, ακόμη και σε συνθήκες σημαντικής μεταβλητότητας της αγοράς. Η στρατηγική τιμολόγησης της Protergia έχει διατηρήσει σταθερές τιμές για δεκατρείς συνεχόμενους μήνες από τον περασμένο Ιούλιο, προσφέροντας στους καταναλωτές ανταγωνιστικά τιμολόγια, ενώ ταυτόχρονα προάγει την καινοτομία στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, ενισχύει σταθερά την εκπροσώπηση της, η οποία πλέον προσεγγίζει τις 711 χιλιάδες μετρητές, από 580 χιλιάδες στο τέλος του 2024.

Η Protergia εδραιώνει την παρουσία της και στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όπου κατέγραψε σημαντική ετήσια αύξηση στο μερίδιο αγοράς της, φτάνοντας περίπου το 26%, από 19,5% στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2024. Ταυτόχρονα, η METLEN, πέραν της Ελληνικής αγοράς, έχει επιτύχει μεγάλη διείσδυση και σε άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, στο πλαίσιο άλλωστε και της συνολικής διεθνοποίησης της Εταιρείας. Διατηρώντας σταθερά υψηλούς όγκους ΦΑ που εμπορεύεται, η METLEN έχει εδραιωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης όσον αφορά στην εμπορία ΦΑ τόσο στα Βαλκάνια όσο και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη.

«Μερικοί από εσάς ίσως αναρωτηθήκατε γιατί επιμένουμε να πετύχουμε μερίδιο αγοράς 30% στη λιανική. Όπως ανέφερα, το ήμισυ της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν καθοδηγείται πλέον από την προσφορά· καθοδηγείται από τη ζήτηση. Η ζήτηση εξασφαλίζει ότι το σύστημα παραμένει έτοιμο, με τη βοήθεια των BESS και των υφιστάμενων δικτύων. Λειτουργώντας τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας της χώρας —το εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο μόνο του καταναλώνει περίπου το 6% της συνολικής εθνικής ηλεκτρικής ενέργειας— και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς μας στο 30%, κάτι που ίσως συμβεί νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται, δημιουργούμε πρόσθετη ζήτηση».

ΑΠΕ και μπαταρίες

Σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, υποστήριξε ότι η υλοποίηση των “πράσινων” έργων είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Μάλιστα υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης. Σε σχέση με τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις σημείωσε ότι η METKA ΑΤΕ έχει επίσης πολύ καλή απόδοση, με ισχυρή ανάπτυξη, αύξηση επαναλαμβανόμενων εσόδων και ισχυρή μετατροπή του pipeline: «Τόνισα ειδικά τη METKA στο CMD τον Απρίλιο και χαίρομαι που οι προσδοκίες μου επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα. Ενδέχεται να αναφερθώ περαιτέρω στη METKA στο μέλλον».

Επίσης, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε οι μπαταρίες αποτελούν τη νέα αγορά για τις ΑΠΕ: «Έχουμε μεγάλη εμπειρία στις μπαταρίες, καθώς, όπως γνωρίζετε, έχουμε εγκαταστήσει το 1/3 των συστημάτων αποθήκευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και χιλιάδες μεγαβάτ σε άλλες αγορές», είπε και προανήγγειλε ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν δύο νέα έργα για αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες.

Οι κατασκευές

Είπε επίσης ότι η «αύξηση του μεγέθους των έργων έγινε ταχύτερα από το αναμενόμενο. Ο τριπλασιασμός της κερδοφορίας της METKA είναι μόνο η αρχή. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η METKA βρίσκεται σε τροχιά να φτάσει —ή και να ξεπεράσει— τα €100 εκατ. EBITDA φέτος, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το ποσό μπορεί να φτάσει στα €150 εκατ. τον επόμενο χρόνο και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια». Και προσέθεσε ότι «αυτή η απόδοση επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει πριν μερικά χρόνια: η METKA θα μπορούσε ενδεχομένως να εκπροσωπήσει τον όμιλο στο ΧΑ. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, αυτό θα μπορούσε να συμβεί ήδη από το 2026».

Οι ζημιές του κλάδου M Power Projects (MPP)

«Είναι απογοητευτικό ότι τα κατά τα άλλα εξαιρετικά ισχυρά αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί από τις σημαντικές ζημίες του MPP. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία συνολικά 283 έργα, μεταξύ των οποίων και αρκετά υψηλής πολυπλοκότητας, και αυτό είναι το πρώτο έργο που υπέστη ουσιαστική ζημία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «θα μπορούσαμε να κατανείμουμε τη ζημία στα δύο εξάμηνα, αλλά επιλέξαμε να τη λογίσουμε στο πρώτο εξάμηνο για να διατηρήσουμε τη διαφάνεια προς την αγορά και τους μετόχους μας. Η εταιρεία διαχειρίζεται την κατάσταση στενά, με διαφανή προσέγγιση και ενεργή μείωση του ρίσκου».

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, με βάση την ανακοίνωση της χρήσης, η επίδοση της MPP επηρεάστηκε από προκλήσεις στο έργο Protos, όπου απρόβλεπτα ζητήματα διατάραξαν την ομαλή εκτέλεση του έργου, οδηγώντας σε αυξημένα κόστη και χρονικές παρατάσεις πέραν των αρχικών προβλέψεων. Ειδικότερα, σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω επιδείνωση των δυσκολιών διαδραμάτισε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, το οποίο προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις και πολλαπλές διακοπές εργασιών. Οι προκλήσεις αυτές εντάθηκαν από τη χρεοκοπία ενός βασικού υπεργολάβου και την επακόλουθη αποχώρηση ενός άλλου από όλες τις δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Τον Ιούλιο συμφωνήθηκε ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου επανεξετάστηκε προσεκτικά και οι ετήσιες ζημίες καταγράφηκαν μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται ενεργά τα ζητήματα αυτά και, σε συμφωνία με τη συνετή και διαφανή προσέγγισή της, έχει ενσωματώσει πλήρως τον οικονομικό τους αντίκτυπο στα αποτελέσματα της περιόδου, καθώς και στο σύνολο της χρήσης 2025.

Τα μέταλλα

Στον τομέα της μεταλλουργίας και δη της ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων ο κ. Μυτιληναίος επανέλαβε ότι «έχουμε ήδη μια πιλοτική μονάδα και αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας της πλήρους μονάδας το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Όπως έχει ειπωθεί, σχεδιάζουμε να οργανώσουμε επισκέψεις σε αυτήν τη μοναδική εγκατάσταση μετά την έναρξη λειτουργίας».

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στο Leader Project, το οποίο περιλαμβάνει την επέκταση της αλουμίνας και το εμβληματικό έργο γαλλίου, επισημαίνοντας ότι σε όλα τα μέτωπά του προχωρά πολύ καλά: «Το επόμενο βήμα εξαρτάται από την έκβαση των συζητήσεων στις Βρυξέλλες, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο, ώστε να καθοριστεί το ακριβές ποσό της ευρωπαϊκής στήριξης. Και τα τρία —βωξίτης, αλουμίνα και γάλλιο— βρίσκονται στη λίστα κρίσιμων υλικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα πρέπει να μπορώ να σας δώσω μια οριστική απάντηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου», κατέληξε.

Νέα deal

Ερωτηθείς τόσο για το placement στη Helleniq Energy όσο και το αν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ ο κ. Μυτιληναίος ήταν κατηγορηματικός: Όσον αφορά τη Helleniq Energy δεν έχει καμία ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή στις θέσεις των δύο βασικών μετόχων. Είχαμε κάποια νέα για ένα νέο placement που ανακοινώθηκε περίπου εκείνη την περίοδο, αλλά δεν έχουμε κάτι καινούριο επ’ αυτού. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ.

Είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε σε σημαντικά περιφερειακά έργα και διατηρούμε καλές σχέσεις.

Το ίδιο ισχύει και για την Hellenic Energy: και οι τρεις είμαστε ελληνικές εταιρείες με σημαντικές διεθνείς εξαγωγές. Συνεπώς, μπορούμε να διαψεύσουμε τη φήμη για τη ΔΕΗ και να προχωρήσουμε. Εξήγησε μάλιστα, ότι ήδη υπάρχει συγκέντρωση στην αγορά, και είναι δύσκολο να αγοραστούν εταιρείες.

Άφησε ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες συμφωνίες: «Είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε εξαγορές την κατάλληλη στιγμή» τόνισε.

Το Α εξάμηνο

Να σημειωθεί ότι η Metlen ανακοίνωσε ιστορικό ρεκόρ κύκλο εργασιών για το πρώτο εξάμηνο: ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,608 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 45% σε σύγκριση με τα 2, 482 δισ. στο α΄ εξάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης της Ενέργειας και των Μετάλλων. Στα 445 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), έναντι 474 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η ιστορικά υψηλή επίδοση που κατέγραψαν αθροιστικά οι δραστηριότητες των Renewables και του Utility, αντισταθμίστηκε εν μέρει από την -μη επαναλαμβανόμενη- επίδοση του τομέα M Power Projects (MPP), η οποία δεν συγκαταλέγεται στις βασικές δραστηριότητες.

Εξαιρουμένης της επίδοσης της MPP, τα (normalized) EBITDA θα ανέρχονταν στα περίπου 577 εκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ έναντι 282 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2024. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,81 έναντι 2,04 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο καθαρός δανεισμός σε προσαρμοσμένη βάση διαμορφώθηκε στα 2,016 δισ. ευρώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (non-recourse).

Η ανάπτυξη και η στρατηγική

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα ότι και τρεις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που ανακοινώθηκαν στο CMD τον περασμένο Απρίλιο, προχωρούν με ταχύτητα.

Πιο συγκεκριμένα:

Η νέα μονάδα παραγωγής Γαλλίου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, με την έναρξη παραγωγής να εκτιμάται το 2027. Στον τομέα της Άμυνας (M. Technologies), είχε ανακοινωθεί η δημιουργία ενός Defence Hub για Χερσαία Συστήματα, το οποίο θα αποτελείται από 5 εργοστάσια στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Δύο εργοστάσια βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ το τρίτο είναι υπό κατασκευή, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο τρίμηνο του 2026. Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το τέταρτο εργοστάσιο ελήφθη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, με την έναρξη παραγωγής να αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2027.Λεπτομέρειες σχετικά με την 5η και τελευταία παραγωγική μονάδα θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στον τομέα των Circular Metals, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας με ετήσια δυναμικότητα τροφοδοσίας 50χιλ. τόνων ανά έτος, προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2025.