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Χαρδαλιάς: Στόχος μας σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα
Αυτοδιοίκηση
15:49 - 12 Σεπ 2025

Χαρδαλιάς: Στόχος μας σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-27» για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 674.000 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου, Νίκου Μπάμπαλου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί άμεσα και να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, εντασσόμενο στην ολιστική στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών και την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών μονάδων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες θερμομόνωσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού με εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και κλιματιστικών μονάδων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος, καθώς και αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέα LED χαμηλής κατανάλωσης.

«Η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων αποτελεί μέρος της σταθερής δέσμευσής μας για σχολεία σύγχρονα, ασφαλή και βιώσιμα», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς. «Με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, υλοποιούμε ένα συνολικό πρόγραμμα που δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά στοχεύει στην ουσία: να διασφαλίσουμε πως κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια θα εκπαιδεύεται κάτω από συνθήκες που σέβονται το περιβάλλον, μειώνουν το ενεργειακό κόστος και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Γυμνασίου δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής· είναι μια επένδυση στο μέλλον – στο περιβάλλον, στην εκπαιδευτική ποιότητα, στην κοινωνική συνοχή».

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο πρώτος από τους 66 δήμους της Αττικής που λαμβάνει έγκριση χρηματοδότησης για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενεργώ για τον Δήμο», συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων των δήμων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

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