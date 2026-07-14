ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»
ΥΔΡΕΥΣΗ
10:55 - 14 Ιουλ 2026

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια περίοδο όπου η προστασία των υδάτινων πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Με γνώμονα την ανάγκη αυτή, η ΕΥΔΑΠ και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, ανακοινώνουν από κοινού την υλοποίηση του νέου διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»: μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, αναδεικνύοντας ότι η ορθολογική διαχείριση του νερού αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την κλιματική ανθεκτικότητα, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής δέσμευσης τόσο του Μουσείου, όσο και της ΕΥΔΑΠ, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την υπεύθυνη και ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της κουλτούρας κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, αξιοποιεί το ψηφιακό περιβάλλον της έκθεσης «Κλιματική Αλλαγή και εμείς», προσφέροντας μια σύγχρονη και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία. Για την ΕΥΔΑΠ, η περιβαλλοντική παιδεία δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση, αλλά συστηματική επένδυση που πηγάζει από τον πυρήνα της αποστολής της: τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση του νερού προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

Μέσα από ζωντανές διαδικτυακές παρουσιάσεις, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια εικονική περιήγηση (Virtual Tour) στην έκθεση, να παρακολουθήσουν επιλεγμένο οπτικοακουστικό υλικό και να αλληλεπιδράσουν με τους μουσειοπαιδαγωγούς μέσα από συζήτηση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, στο ψηφιακό περιβάλλον της έκθεσης θα ενταχθεί νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, με επίκεντρο την ανακύκλωση και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, εμπλουτίζοντας περαιτέρω την εμπειρία των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και η συμμετοχή των σχολείων θα είναι δωρεάν. Η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος προγραμματίζεται για τα τέλη του 2026, μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της πιλοτικής φάσης.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η ΕΥΔΑΠ και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ισχυροποιούν τη συνεργασία τους, καλλιεργώντας μια νέα γενιά πολιτών με γνώση, περιβαλλοντική συνείδηση και ενεργό ρόλο στην προστασία του πολυτιμότερου φυσικού μας πόρου: του νερού. Γιατί η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών αποτελεί την πιο μακροπρόθεσμη επένδυση για την προστασία των υδάτινων πόρων της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου
Πολιτική

Μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του νερού σε όλη την Ελλάδα - «Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», λέει ο Παπασταύρου

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης
Ειδήσεις

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον
ΥΔΡΕΥΣΗ

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Το νερό ως επένδυση για το μέλλον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:09

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Ναυτιλία
14/07/2026 - 08:51

Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:44

Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:18

Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ