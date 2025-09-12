ΔΥΠΑ: Ξεκινά τη Δευτέρα (15/9) νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιομηχανία για ανέργους στον Έβρο

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στη βιομηχανία, το οποίο σχεδιάστηκε από τη ΔΥΠΑ σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Τεχνίτης Μηχανημάτων Έργου» και συνολική διάρκεια 160 ωρών, έχει στόχο να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις για τη λειτουργία, τα συστήματα και τα εξαρτήματα των μηχανημάτων έργου, καθώς και δεξιότητες συντήρησης, διάγνωσης και επισκευής βλαβών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία.

Η δράση, που υλοποιείται έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), αφορά 20 ανέργους ηλικίας 18–55 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους Δήμων του Νομού Έβρου. Το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της AKRITAS Α.Ε. Βιομηχανία Ξύλου στο Τυχερό Έβρου, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που πληρούν όλες τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα, ενώ θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.