Κοινή επιστολή Δημάρχων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού για τα μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή:
Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2025
Α.Π.Δ.Α: 219667
Νικόλαο Ταγαρά Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Κύριο
Ευθύμιο Μπακογιάννη Γενικό Γραμματέα
Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού
ΘΕΜΑ: Σχέδιο ΠΔ/τος για την προστασία Υμηττού:
Προτάσεις τροποποίησης των άρθρων που αφοροὐν τα μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή, Ιλισίων
Σχετικό:
- Το υπ' αριθ. 146/2022
Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ
- Την υπ' αριθ. 611/2024 Απόφαση του ΔΣ. Δήμου Αθηναίων, για κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
- Το υπ’ αριθμ. 76176|19.3.2025 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) "συστάσεις κατόπιν διερεύνησης αναφορών”
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέ
Πληροφορηθήκαμε με χαρά ότι
Ο Δήμος Αθηναίων που καταλαμβάνει διοικητικά το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Πάρκου- έχει ήδη κινήσει την διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην έκτασή του, (ίδετε σχετ.2) διαπιστώνοντας όπως και η ΕΑΔ, ότι απαιτείται εξειδίκευση του σχεδιασμού σε επίπεδο ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε να είναι εφικτή η αστυνὁμευση της
Ωστόσο, επειδή η ολοκλήρωση της πορείας του ΕΠΣ και των ΤΠΣ προβλέπεται χρονοβόρα, εντοπίστηκαν επί του σχεδίου ΠΔ/τος κάποιες δυνατότητες βελτιώσεων ορισμένων διατυπώσεων, με στόχο αφενός την παροχή ευελιξίας για τη σύσταση του φορέα διαχείρισης και αφετέρου την αμεσότερη εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ/τος.
Στο θέμα του φορέα εντοπίζουμε ότι με το σχέδιο ΠΔ/τος προβλέπεται ίδρυση φορέα διαχείρισης που επαναφέρει την πρόβλεψη του ΠΔ/τος της 14.6.2011 (αρθ.4), η οποία είχε βασιστεί τότε επί του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999͵ που αναφερόταν στους φορείς
Επιφυλασσόμεθα να επανέλθουμε, με πιο συγκεκριμένες προτάσεις όταν εκδοθεί το Π.Δ
- Στο θέμα της εκπόνησης του ΕΠΣ προτείνουμε την διόρθωση μιας πιθανής αβλεψίας ότι δηλαδή δεν είχε προβλεφθεί ότι η εκκίνηση διαδικασίας για την εκπόνηση του ΕΠΣ, σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του Ν.4759/2021 αρθ.11 παρ 3α͵ μπορεί να γίνει και από τους Δήμους, παρὁτι η έγκριση γίνεται με ΠΔ, με πρόταση του ΥΠΕΝ. Επίσης προσθέτουμε μια διευκρίνιση για τη δυνατότητα εκπόνησης Πολεοδομικής Μελέτης με βάση τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις για τις περιοχές εντός ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση του ΕΠΣ σε επίπεδο ρυμοτομικού προ της έκδοσης των προδιαγραφών για το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ), δυνατότητα που θα συμβάλει σε αμεσότερη επίλυση των διαχειριστικών δυσκολιών στον πυρήνα του Πάρκου.
- Στο θέμα της αστυνόμευσης της ανεξέλεγκτης σήμερα κυκλοφορίας και στάθμευσης έχει ενδιαφέρον η σύσταση της ΕΑΔ προς τον Δήμο Αθηναίων, σε συνέχεια της θετικής αναφοράς
για τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες του, για “άμεση λήψη πρωτοβουλίας (..) με στὀχο ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ τόσο στον πυρήνα (Δ1) του Μητροπολιτικού Πάρκου, όσο και στην περιφερειακή ζώνη Δ2, να προβλεφθεί ως αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας". Σ’ αυτήν την κατεύθυνση και ύστερα από προφορική συνεννόηση και με την Τροχαία, προτείνουμε να υπάρξει σαφέστερη πρόβλεψη ότι οι διατάξεις περί απαγόρευσης της διαμπερούς κυκλοφορίας και της ανεξέλεγκτης στάθμευσης, θα είναι αμέσου εφαρμογής και προ της ολοκλήρωσης της έγκρισης Ρυμοτομικοὐ Σχεδίου, που θα ολοκληρώνει τον χαρακτηρισμό των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου και το δημοτικό οδικό δίκτυο.
Κύριε Υφυπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματἐα,
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του πυκνοδομημένου λεκανοπέδιου της Αθήνας, ευελπιστούμε ότι οι ανωτέρω προτάσεις, που αποσκοπούν αποκλειστικά στον κοινό μας στόχο για δημιουργία αυτού του Θεσμοθετημένου από το 1977
Παραμένουμε στη διάθεσή σας.