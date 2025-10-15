Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Η Αττική πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου εγκαινίασε το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας, με τίτλο «Μια θάλασσα πράσινο: δημιουργώντας ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας», στο πλαίσιο της 23ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) που διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει με δικό της περίπτερο, καθώς επιλέχθηκε από τη DG Regio, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του θεσμού, για να παρουσιαστούν δύο μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στο Φαληρικό Όρμο και

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου), που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο περίπτερο της Περιφέρειας, όπου ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία αυτών των έργων για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι, χάρη στις αποφασιστικές κινήσεις της περιφερειακής αρχής, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για ένα έργο που βρισκόταν κοντά στην απένταξη λόγω καθυστερήσεων. «Το «Αέναον» δεν είναι ένα έργο βιτρίνας. Είναι ένας δημόσιος χώρος που θα ανήκει σε όλους – από τον παππού με το εγγόνι του μέχρι τον αθλητή και τον επισκέπτη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι ο διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο την παράδοση ενός πνεύμονα πρασίνου 741 στρεμμάτων έως το 2028.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ αναφέρθηκε και στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων Tae Kwon Do από το ΤΑΙΠΕΔ για τη δημιουργία υπερσύγχρονου εκθεσιακού, συνεδριακού και συναυλιακού χώρου. Σημείωσε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ολοκληρωθεί με ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο 17,5 χλμ, που θα συνδέει όλα τα μεγάλα έργα του παράκτιου μετώπου.

Για τη βιωσιμότητα των έργων, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης του Πάρκου, με συμμετοχή των όμορων Δήμων. «Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέδεσε το έργο με τη στρατηγική αναβάθμισης των τριών άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής: το Πεδίου του Άρεως, το Αττικό Άλσος και το Πάρκο Τρίτση. «Θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ για 46 κομβικές παρεμβάσεις, με στόχο τη μετατροπή τους σε δημόσιους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους», σημείωσε. Η δεύτερη φάση της ΟΧΕ θα εντάξει και τα Μητροπολιτικά Πάρκα Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Στόχος μας είναι η διασύνδεση όλων των χώρων πρασίνου με τις γειτονιές και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο», κατέληξε.

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ χαρακτήρισε το Νίκο Χαρδαλιά «άνθρωπο των έργων» και τόνισε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη, ενισχύοντας το βιώσιμο τουρισμό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον τουρισμό έχουν διπλασιαστεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και επαίνεσε τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων, προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Τέλος, ο Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτικής Προστασίας», παρουσίασε το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» μέσω οπτικοακουστικού υλικού.