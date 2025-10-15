ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Η Αττική πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη
Αυτοδιοίκηση
13:02 - 15 Οκτ 2025

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Η Αττική πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, όπου εγκαινίασε το εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας, με τίτλο «Μια θάλασσα πράσινο: δημιουργώντας ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας», στο πλαίσιο της 23ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) που διεξάγεται στη βελγική πρωτεύουσα.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει με δικό της περίπτερο, καθώς επιλέχθηκε από τη DG Regio, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του θεσμού, για να παρουσιαστούν δύο μεγάλα έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στο Φαληρικό Όρμο και
  • Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου), που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο περίπτερο της Περιφέρειας, όπου ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία αυτών των έργων για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι, χάρη στις αποφασιστικές κινήσεις της περιφερειακής αρχής, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για ένα έργο που βρισκόταν κοντά στην απένταξη λόγω καθυστερήσεων. «Το «Αέναον» δεν είναι ένα έργο βιτρίνας. Είναι ένας δημόσιος χώρος που θα ανήκει σε όλους – από τον παππού με το εγγόνι του μέχρι τον αθλητή και τον επισκέπτη», δήλωσε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι ο διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο την παράδοση ενός πνεύμονα πρασίνου 741 στρεμμάτων έως το 2028.

Επίσης, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ αναφέρθηκε και στην παραχώρηση των εγκαταστάσεων Tae Kwon Do από το ΤΑΙΠΕΔ για τη δημιουργία υπερσύγχρονου εκθεσιακού, συνεδριακού και συναυλιακού χώρου. Σημείωσε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ολοκληρωθεί με ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο 17,5 χλμ, που θα συνδέει όλα τα μεγάλα έργα του παράκτιου μετώπου.

Για τη βιωσιμότητα των έργων, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί φορέας διαχείρισης του Πάρκου, με συμμετοχή των όμορων Δήμων. «Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», πρόσθεσε.

Παράλληλα, συνέδεσε το έργο με τη στρατηγική αναβάθμισης των τριών άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής: το Πεδίου του Άρεως, το Αττικό Άλσος και το Πάρκο Τρίτση. «Θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ για 46 κομβικές παρεμβάσεις, με στόχο τη μετατροπή τους σε δημόσιους, ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους», σημείωσε. Η δεύτερη φάση της ΟΧΕ θα εντάξει και τα Μητροπολιτικά Πάρκα Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Στόχος μας είναι η διασύνδεση όλων των χώρων πρασίνου με τις γειτονιές και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο», κατέληξε.

Η Ελίζα Βόζεμπεργκ χαρακτήρισε το Νίκο Χαρδαλιά «άνθρωπο των έργων» και τόνισε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη, ενισχύοντας το βιώσιμο τουρισμό και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον τουρισμό έχουν διπλασιαστεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και επαίνεσε τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων, προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της χρηματοδότησης.

Τέλος, ο Νίκος Μαμαλούγκας, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτικής Προστασίας», παρουσίασε το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» μέσω οπτικοακουστικού υλικού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόντρα Χάρη Δούκα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση»
Πολιτική

Κόντρα Χάρη Δούκα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση»

Πετρέλαιο σε νέα πτώση λόγω υπερπροσφοράς - Νέο ρεκόρ για χρυσό, «καλπάζει» άνω των $4.200
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο σε νέα πτώση λόγω υπερπροσφοράς - Νέο ρεκόρ για χρυσό, «καλπάζει» άνω των $4.200

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη
Αυτοδιοίκηση

Περιφέρεια Αττικής: Ολοκλήρωσε την εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG
Ειδήσεις

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ