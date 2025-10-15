Πετρέλαιο σε νέα πτώση λόγω υπερπροσφοράς - Νέο ρεκόρ για χρυσό, «καλπάζει» άνω των $4.200

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την προειδοποίηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA) για πλεονάζουσα προσφορά το 2026 και τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζουν απώλειες 0,19% στα 62,27 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια WTI των ΗΠΑ υποχωρούν κατά 0,10% στα 58,63 δολάρια ανά βαρέλι.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας δήλωσε την Τρίτη ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πλεόνασμα το επόμενο έτος έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μεγαλύτερο από ό,τι είχε προβλέψει προηγουμένως, καθώς οι παραγωγοί του OPEC+ και οι ανταγωνιστές τους αυξάνουν την παραγωγή ενώ η ζήτηση παραμένει ασθενής.

«Η αγορά επικεντρώνεται στην υπερπροσφορά εν μέσω μικτών σημάτων για τη ζήτηση. Η αποδυνάμωση των γεωπολιτικών κινδύνων και η κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων προσθέτουν περαιτέρω πίεση στις τιμές», δήλωσε ο Emril Jamil, ανώτερος αναλυτής πετρελαίου στην LSEG.

Η εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων καταναλωτών πετρελαίου στον κόσμο, έχει αναζωπυρωθεί την περασμένη εβδομάδα, με αμφότερες τις χώρες να επιβάλλουν επιπλέον λιμενικά τέλη σε πλοία που μεταφέρουν φορτία μεταξύ τους. Αυτό θα αυξήσει τα κόστη εμπορίου και θα διαταράξει τις ροές φορτίων, πιθανώς μειώνοντας την οικονομική παραγωγή.

«Η προσοχή θα παραμείνει στην πρόσφατη κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας και στους κινδύνους που φέρνει για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Tony Sycamore, αναλυτής αγοράς στην IG.

«Πέρα από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, το κλειδί για τις τιμές του πετρελαίου τώρα είναι το μέγεθος της υπερπροσφοράς, όπως αντικατοπτρίζεται στις αλλαγές των παγκόσμιων αποθεμάτων», δήλωσε ο Yang An, αναλυτής στην Haitong Futures.

Για μια εικόνα σχετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ, οι επενδυτές αναμένουν τα εβδομαδιαία στοιχεία αποθεμάτων. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων πιθανώς μειώθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters. Έξι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters εκτίμησαν κατά μέσο όρο ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν περίπου κατά 200.000 βαρέλια την εβδομάδα έως τις 10 Οκτωβρίου.

Η εβδομαδιαία έκθεση της βιομηχανίας από το American Petroleum Institute αναμένεται την Τετάρτη και τα στοιχεία της U.S. Energy Information Administration την Πέμπτη. Και οι δύο αναφορές έχουν καθυστερήσει κατά μία ημέρα λόγω της αργίας Columbus Day/Indigenous Peoples' Day τη Δευτέρα.

Ο Χρυσός ξεπέρασε τα 4.200 δολάρια λόγω ζήτησης ασφαλούς καταφυγίου

Ο χρυσός συνέχισε την άνοδό του, ξεπερνώντας τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ η ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα οδήγησε τους επενδυτές στην αγορά του μετάλλου ασφαλούς καταφυγίου.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,6% στα 4.209,49 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την καταγραφή ρεκόρ στα 4.217,95 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου κέρδισαν 1,5% φτάνοντας τα 4.227,60 δολάρια.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί περίπου κατά 60% φέτος, ενισχυμένος από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, έντονες αγορές από κεντρικές τράπεζες, τη γενικότερη τάση αποδολαρισμού και ισχυρές εισροές σε ETFs.

«Η παράταση της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, οι πιο «όρνιθες» δηλώσεις αξιωματούχων της Fed και η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πιθανότατα θα στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των τιμών του χρυσού», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista. «Η επίτευξη του επιπέδου των 5.000 δολαρίων δεν φαίνεται αδύνατη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα» συμπλήρωσε.

Απώλειες για φυσικό αέριο - Αποδυναμωμένο το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,415% στα 31,905 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασήμι παρουσιάζει κέρδη 1,19% στα 51,215 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός με άνοδο 0,22% και βρίσκεται στα 5,035 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων την Τετάρτη, μετά τα σχόλια του Προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για σειρά μειώσεων επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Οι επενδυτές τιμολογούν μια μείωση 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο και μια ακόμη τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες 96% και 93% αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,22% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1635 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,21% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,335 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,02% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8715 βρετανική λίρα ανά ευρώ.