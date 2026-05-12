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Κωνσταντακόπουλος: Η επιλογή «περιβάλλον ή ανάπτυξη» είναι ψευδοδίλημμα – Το μοντέλο της Costa Navarino
Οικονομία
09:51 - 12 Μάι 2026

Κωνσταντακόπουλος: Η επιλογή «περιβάλλον ή ανάπτυξη» είναι ψευδοδίλημμα – Το μοντέλο της Costa Navarino

Γιώργος Αλεξάκης
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Με κεντρικό μήνυμα, σε μια συγκυρία που στο δημόσιο διάλογο κυριαρχει το χωροταξικοό του τουρισμού,  ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η τουριστική ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρχουν μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υπεύθυνες επενδύσεις, πραγματοποιήθηκε η αναγόρευση του προέδρου της ENSOFI κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/5).

Στην ομιλία του, ο κ. Κωνσταντακόπουλος ανέδειξε τη στενή σχέση ανάμεσα στο περιβάλλον και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι «η επιλογή ή περιβάλλον ή ανάπτυξη είναι ψευδοδίλημμα, γιατί με σωστό, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το μοντέλο της Costa Navarino, σημειώνοντας ότι στην περιοχή προστασίας της θαλάσσιας χελώνας καταγράφεται τα τελευταία 15 χρόνια εντυπωσιακή αύξηση σε φωλιές και νεογνούς.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμη σημαντικά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης χάρη στη μεγάλη ακτογραμμή της, σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς μεσογειακούς προορισμούς όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε αρκετούς ελληνικούς προορισμούς οι υποδομές βρίσκονται ήδη στα όριά τους.

Ο πρύτανης του Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθηγητής Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης χαρακτήρισε την αναγόρευση «πράξη ύψιστης τιμής» για έναν επιχειρηματικό ηγέτη «με ηθικό βάρος, τοπική ρίζα και παγκόσμιο όραμα». Όπως ανέφερε, ο κ. Κωνσταντακόπουλος κατάφερε να διευρύνει τους ορίζοντες της επιχειρηματικότητας με μια ηγεσία που βασίζεται στο ήθος και την ευθύνη, δημιουργώντας στη Μεσσηνία, μέσω της Costa Navarino, ένα πρότυπο έργο με επίκεντρο την ποιότητα, την εμπειρία, τον πολιτισμό και το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τενηχτή Νοημοσύνη

Αναφερόμενος στις προοπτικές του τουρισμού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρόεδρος της ENSOFI τόνισε ότι ο τουρισμός ανήκει στην «οικονομία των εμπειριών», η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την ΑΙ. «Η ενσυναίσθηση, η φιλοξενία, η φροντίδα και η ανθρώπινη ζεστασιά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία ενδέχεται να αυξήσει τον ελεύθερο χρόνο και άρα τη δυνατότητα για περισσότερα ταξίδια, τα οποία πλέον εξελίσσονται σε βασική ανθρώπινη ανάγκη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους ανθρώπους του ελληνικού τουρισμού, χαρακτηρίζοντάς τους όχι μόνο «δημιουργούς», αλλά και «επιμελητές εμπειριών», ενώ υπογράμμισε ότι η φιλοξενία αποτελεί βαθιά ριζωμένο στοιχείο της ελληνικής κουλτούρας και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας.

Κλείνοντας την ομιλία του, απευθύνθηκε στους φοιτητές με προσωπικές συμβουλές για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία: να δουλεύουν με αφοσίωση, να παίρνουν ρίσκα όσο είναι νέοι, να μη φοβούνται την αποτυχία, να ταξιδεύουν και να επενδύουν στις ανθρώπινες σχέσεις και την εμπιστοσύνη. «Να εστιάζετε στη λύση και όχι στο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η εμπιστοσύνη σπανίζει σήμερα και ίσως γι’ αυτό η αξία της μεγαλώνει συνεχώς».

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