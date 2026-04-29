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Κομισιόν: Ανεπαρκή τα μέτρα της Meta για την προστασία ανηλίκων σε Instagram και Facebook
Ειδήσεις
11:33 - 29 Απρ 2026

Κομισιόν: Ανεπαρκή τα μέτρα της Meta για την προστασία ανηλίκων σε Instagram και Facebook

Reporter.gr Newsroom
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Οι Βρυξέλλες κατηγόρησαν σήμερα (29/4) τη Meta ότι παραβιάζει τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), επιτρέποντας σε παιδιά κάτω των 13 ετών να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook, γεγονός που τα εκθέτει σε σημαντικούς κινδύνους.      

Σημειώνεται ότι η διαπίστωση αυτή αποτελεί μέρος των προκαταρκτικών συμπερασμάτων έρευνας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βάρος της αμερικανικής εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Meta έχει πλέον τη δυνατότητα να απαντήσει στις κατηγορίες και να προτείνει διορθωτικά μέτρα. Ωστόσο, εάν οι εξηγήσεις της δεν κριθούν επαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή προστίμου που φτάνει έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρότι οι όροι χρήσης της Meta ορίζουν ως κατώτατο όριο ηλικίας τα 13 έτη για τη χρήση των πλατφορμών της, τα μέτρα που εφαρμόζονται για την επιβολή αυτού του κανόνα δεν είναι αποτελεσματικά.

Η Επιτροπή επικαλείται, μάλιστα, πληθώρα στοιχείων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δείχνουν ότι περίπου το 10% έως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούν είτε το Instagram είτε το Facebook.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η εταιρεία φαίνεται να αγνοεί εκτενώς επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι τα παιδιά μικρότερης ηλικίας είναι πιο ευάλωτα στις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων υπηρεσιών, όπως η έκθεση σε ακατάλληλο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.

Παρά τους ισχυρισμούς της Meta ότι οι υπηρεσίες της απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 13 ετών, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μηχανισμοί ελέγχου δεν επαρκούν για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων μικρότερης ηλικίας.

Όπως υπογράμμισε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι πλατφόρμες αυτές δε λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των παιδιών κάτω των 13 ετών.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 11:48
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