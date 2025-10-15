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Κόντρα Χάρη Δούκα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση»
Πολιτική
12:58 - 15 Οκτ 2025

Κόντρα Χάρη Δούκα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση»

Reporter.gr Newsroom
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Κόντρα με αφορμή το Γηροκομείο Αθηνών έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και την υπουργό Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ο δήμος Αθηναίων σε νεότερη ανακοίνωσή του το μεσημέρι της Τετάρτης (15/10) τονίζει:

Μετά τις ανακριβείς δηλώσεις της για το Γηροκομείο Αθηνών, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επανέρχεται σήμερα με ένα ακόμη ψέμα. Αυτή τη φορά για το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση και Εργασία» που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του.

Η κ. Μιχαηλίδου, εμφανιζόμενη σε πρωινή εκπομπή υποστήριξε ότι ο Δήμος Αθηναίων «δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει» στις υποχρεώσεις του προγράμματος και «έμεινε πίσω» σε σχέση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.


Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική, καθώς η Υπουργός συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια.

Στη Θεσσαλονίκη, το Υπουργείο χρηματοδοτεί την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων. Στην Αθήνα, αντίθετα, η Υπουργός επιμένει στη χρηματοδότηση ιδιωτικών ακινήτων, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις του Δήμου να επιτραπεί η αξιοποίηση όχι μόνο δημοτικών κτιρίων, αλλά και ακινήτων που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), σε Ιδρύματα και σε Οργανισμούς Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, κάτι που το Υπουργείο απορρίπτει συστηματικά εδώ και μήνες.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει κατ’ επανάληψη αποστείλει έγγραφα αιτήματα προς το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την τροποποίηση του προγράμματος, προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερο και πιο λειτουργικό, με δυνατότητα στέγασης σε ανακαινισμένα δημοτικά κτίρια ή κτίρια ΝΠΙΔ. Ωστόσο, όλα τα αιτήματα απορρίφθηκαν.

Παρά τα εμπόδια, το πρόγραμμα «Κοινωνική Στέγαση και Εργασία» στην Αθήνα προχωρά κανονικά.

Μέχρι σήμερα (Οκτώβριος 2025):
  • Έχουν ενταχθεί 15 ακίνητα στο πρόγραμμα, μέσω τριών αποφάσεων ένταξης.
  • Έχουν υπογραφεί όλα τα συμφωνητικά με τους ιδιοκτήτες.
  • Εννέα ακίνητα έχουν ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες ανακαίνισης και είναι έτοιμα προς μίσθωση σε ευάλωτους συμπολίτες μας.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί 30 αυτοψίες και πληρωμές άνω των 100.000 ευρώ για προκαταβολές και ολοκληρωμένες εργασίες.
Παράλληλα, εφαρμόστηκε εκτεταμένο σχέδιο επικοινωνίας για την προσέλκυση ιδιοκτητών. Όμως, η ανταπόκριση παρέμεινε περιορισμένη, καθώς το Υπουργείο επέμεινε στο να καλύπτονται μόνο ιδιωτικά ακίνητα, με δυσμενείς οικονομικούς και τεχνικούς όρους.

Η χαμηλή συμμετοχή οφείλεται όχι σε αδράνεια του Δήμου, αλλά σε ένα σχεδιαστικά προβληματικό πλαίσιο που το ίδιο το Υπουργείο διαμόρφωσε και αρνήθηκε να τροποποιήσει, παρότι γνώριζε τις δυσκολίες ενεργοποίησης ιδιωτών ιδιοκτητών και τις προτάσεις του Δήμου για αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και ΝΠΙΔ.

Η κ. Μιχαηλίδου οφείλει, αντί να μεταθέτει ευθύνες, να απαντήσει γιατί αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει δημοτικά ακίνητα και γιατί επιλέγει να αποκρύπτει την αλήθεια. Έτσι αντιλαμβάνεται η Υπουργός τη συνεργασία με τον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας; Έτσι αντιμετωπίζει και τις χρηματοδοτήσεις που ο Δήμος Αθηναίων διεκδικεί επίμονα για κρίσιμες κοινωνικές υποδομές;
Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 15:21
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