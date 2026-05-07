Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–ΕΕ για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης οι συνομιλίες μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κυβερνήσεων της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας που είχε συναφθεί πέρυσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο νέας εμπορικής σύγκρουσης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να επιβάλει δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση της συμφωνίας.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί τον περασμένο Ιούλιο στο γκολφ θέρετρο του Τραμπ στο Τέρνμπερι της Σκωτίας. Προέβλεπε την κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ θα περιόριζαν τους δασμούς στα περισσότερα προϊόντα στο 15%. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις διαπραγματεύσεις, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς κάλεσε τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμβιβασμό που θα σταθεροποιούσε τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, μετά από περίπου έξι ώρες συζητήσεων, δεν υπήρξε τελική συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ Άντριου Πάζντερ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να ενεργοποιήσει «σχετικά σύντομα» τους δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος. «Υπάρχει ακόμη χρόνος να διορθωθεί η κατάσταση, αλλά ο χρόνος είναι τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Bloomberg TV.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, η συμφωνία προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρκετοί ευρωβουλευτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στον Τραμπ, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του για τη Γροιλανδία, αλλά και μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους αρχικούς δασμούς της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάνγκε, ζήτησε πρόσθετες εγγυήσεις, όπως αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση νέων απειλών από τις ΗΠΑ. Παρά τις διαφωνίες, οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις προσπάθειες για συμβιβασμό, με νέο γύρο συνομιλιών να προγραμματίζεται για τις 19 Μαΐου.