ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Χάνεται η προθεσμία για την ψήφιση του α’ μέρους του προϋπολογισμού
Ειδήσεις
13:59 - 03 Νοε 2025

Γαλλία: Χάνεται η προθεσμία για την ψήφιση του α’ μέρους του προϋπολογισμού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να μην προλάβει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού για το 2026.  

Η Τρίτη (4/11) είχε οριστεί ως η ημέρα ψήφισης από την Κάτω Βουλή του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την αύξηση των εσόδων. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο οι βουλευτές να προλάβουν να επεξεργαστούν τις περισσότερες από 2.400 τροπολογίες που πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

«Δεν θα έχουμε χρόνο να ψηφίσουμε για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού την Τρίτη», δήλωσε ο Φιλίπ Ζουβέν, ο κορυφαίος νομοθέτης αρμόδιος για τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση, σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI την Κυριακή (2/11).

Εν τω μεταξύ η Αριστερά («La France Insoumise») δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί, προκειμένου οι κοινοβουλευτικές ομάδες για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν – υπό τη ρήτρα της ανωνυμίας – στο Politico πως θα η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη.

Η καθυστέρηση είναι πιθανό να εγείρει αμφιβολίες για το εάν οι βουλευτές μπορούν να τηρήσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την ψήφιση ενός προϋπολογισμού.

Το νομοθετικό έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τυχόν νομοσχέδια που ψηφίζονται να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εξεταστούν από το συνταγματικό δικαστήριο πριν ψηφιστούν από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν δεν διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο (4/11), η Εθνοσυνέλευση θα διακόψει τη συζήτηση του τμήματος του κειμένου που αφορά στα έσοδα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, θα έχουν 10 ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις πριν το κείμενο κατατεθεί στη Γερουσία. Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης· ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που καλύπτει τις δαπάνες για τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε τροπολογίες που αύξησαν τους εταιρικούς φόρους προς απογοήτευση της κυβέρνησης, αλλά δεν κατάφερε να υιοθετήσει έναν νέο φόρο για τις μεγάλες περιουσίες εμπνευσμένο από τον οικονομολόγο Γκάμπριελ Ζικμάν, κάτι που ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους
Πολιτική

«Κύκλοι» της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ: Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Πολιτική

«Μετωπική» σύγκρουση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ