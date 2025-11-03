Γαλλία: Χάνεται η προθεσμία για την ψήφιση του α’ μέρους του προϋπολογισμού

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση αναμένεται να μην προλάβει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού για το 2026.

Η Τρίτη (4/11) είχε οριστεί ως η ημέρα ψήφισης από την Κάτω Βουλή του τμήματος του προϋπολογισμού που αφορά την αύξηση των εσόδων. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο οι βουλευτές να προλάβουν να επεξεργαστούν τις περισσότερες από 2.400 τροπολογίες που πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

«Δεν θα έχουμε χρόνο να ψηφίσουμε για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού την Τρίτη», δήλωσε ο Φιλίπ Ζουβέν, ο κορυφαίος νομοθέτης αρμόδιος για τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση, σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI την Κυριακή (2/11).

Εν τω μεταξύ η Αριστερά («La France Insoumise») δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί, προκειμένου οι κοινοβουλευτικές ομάδες για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν – υπό τη ρήτρα της ανωνυμίας – στο Politico πως θα η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη.

Η καθυστέρηση είναι πιθανό να εγείρει αμφιβολίες για το εάν οι βουλευτές μπορούν να τηρήσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την ψήφιση ενός προϋπολογισμού.

Το νομοθετικό έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τυχόν νομοσχέδια που ψηφίζονται να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εξεταστούν από το συνταγματικό δικαστήριο πριν ψηφιστούν από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν δεν διεξαχθεί ψηφοφορία αύριο (4/11), η Εθνοσυνέλευση θα διακόψει τη συζήτηση του τμήματος του κειμένου που αφορά στα έσοδα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, θα έχουν 10 ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις πριν το κείμενο κατατεθεί στη Γερουσία. Εν τω μεταξύ, θα ξεκινήσουν τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης· ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που καλύπτει τις δαπάνες για τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη.

Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε τροπολογίες που αύξησαν τους εταιρικούς φόρους προς απογοήτευση της κυβέρνησης, αλλά δεν κατάφερε να υιοθετήσει έναν νέο φόρο για τις μεγάλες περιουσίες εμπνευσμένο από τον οικονομολόγο Γκάμπριελ Ζικμάν, κάτι που ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.