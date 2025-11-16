Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game
13:45 - 16 Νοε 2025

Δούκας: Δράση ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια - Η οδήγηση δεν είναι video game

Δρομική έκθεση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με την υποστήριξη της ασφαλιστικής εταιρείας Ατλαντική Ένωση, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Θυμόμαστε όσους χάθηκαν τόσο άδικα στον δρόμο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία της Αθήνας συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες και άκουσαν ιστορίες ανθρώπων που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει σε μια στιγμή. Σχεδόν σε κάθε σπίτι στην Ελλάδα υπάρχει μία μαρτυρία τροχαίου ατυχήματος. Η οδήγηση δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι video game. Ένα λάθος στον δρόμο μπορεί να έχει μοιραία αποτελέσματα».

Η έκθεση που φιλοξενήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στην Πλατεία Κοτζιά, στις 15 Νοεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος και στις 16 Νοεμβρίου στο Πάρκο Ελευθερίας, περιελάμβανε βάσεις με καθίσματα αυτοκινήτων, τα οποία αναγράφουν σύντομες ιστορίες επιζώντων τροχαίων ατυχημάτων.

Πάνω από 150 μαθητές και εκπαιδευτικοί από το 63o Γυμνάσιο Αθηνών, το 21o Γυμνάσιο Αθηνών, το 3ο ΕΠΑΛ Αθηνών και το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, βρέθηκαν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Κοτζιά. Τα παιδιά με τη βοήθεια της τεχνολογίας βίωσαν τις συνέπειες της επικίνδυνης οδήγησης. Φορώντας VR γυαλιά και με την καθοδήγηση εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, διαπίστωσαν τι συμβαίνει όταν ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή οδήγηση.

Παράλληλα, στην έκθεση στην πλατεία Κοτζιά βρέθηκαν μηχανές, οχήματα και ποδήλατα της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να φορέσουν κράνη, να μάθουν πώς η ζώνη σώζει ζωές και να συζητήσουν για την οδική ασφάλεια, ενώ στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση κυκλοφοριακής αγωγής από τη Δημοτική Αστυνομία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

