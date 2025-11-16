Νέες ρωσικές προελάσεις: Η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη δύο χωριών στη Ζαπορίζια
13:30 - 16 Νοε 2025

Νέες ρωσικές προελάσεις: Η Μόσχα ανακοινώνει την κατάληψη δύο χωριών στη Ζαπορίζια

Reporter.gr Newsroom
Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (16/11) ότι προχώρησε στην κατάληψη δύο χωριών στη νότια Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται σταδιακά απέναντι σε ουκρανικές μονάδες με μικρότερη ισχύ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τους οικισμούς Ροβνοπόλιε και Μαλάια Τοκμάτσκα στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, έπειτα από την κατάληψη -όπως υποστηρίζουν- ακόμη δύο κοινοτήτων την προηγούμενη εβδομάδα.

Η γραμμή του μετώπου στη Ζαπορίζια παραμένει λιγότερο ενεργή σε σύγκριση με την ανατολική Ουκρανία, όπου συγκεντρώνονται οι σφοδρότερες συγκρούσεις. Εκεί, οι ρωσικές δυνάμεις, που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών και πιο σύγχρονο εξοπλισμό, συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος με αργό ρυθμό.

Στα ανατολικά, οι μάχες επικεντρώνονται γύρω από το Ποκρόφσκ, έναν κρίσιμο επιμελητειακό κόμβο. Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει στην περιοχή, δυσκολεύοντας σημαντικά τις προσπάθειες της ουκρανικής άμυνας.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ η πιθανότητα συνάντησης στη Βουδαπέστη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν -μια προοπτική που είχε αρχικά συζητηθεί- δεν έχει υλοποιηθεί.

