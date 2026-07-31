ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά1 στοιχεία της έρευνας για τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα», μηνός Μαΐου 2026. Ειδικότερα, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (979 τον Μάιο του 2026, έναντι 964 τον Μάιο του 2025).

Από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, καταγράφηκαν 42 νεκροί, 37 βαριά τραυματίες και 1.113 ελαφρά τραυματίες, έναντι 42 νεκρών, 43 βαριά τραυματιών και 1.114 ελαφρά τραυματιών τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας καμία μεταβολή σε νεκρούς, μείωση κατά 14,0%, σε βαριά τραυματίες και κατά 0,1% σε ελαφρά τραυματίες.