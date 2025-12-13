Κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό στο Βερολίνο με παρουσία του Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβεί στο Βερολίνο προκειμένου να συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία. Αυτό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Βερολίνο θα ταξιδέψει επίσης και ο γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο Κούσνερ είχαν πρόσφατα, κατ’ εντολή της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον, διαπραγματευτεί με Ουκρανούς και Ρώσους εκπροσώπους τους όρους μιας κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει η Tagesschau.

Στόχος μία διαπραγματευτική πρόταση προς τη Ρωσία

Στόχος των συνομιλιών είναι η διαμόρφωση μιας κοινής θέσης για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γαλλικής προεδρίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαπραγματευτική πρόταση προς τη Μόσχα.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ στέλνουν δύο εκπροσώπους στη Γερμανία μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη αισιοδοξίας από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνει ο ανταποκριτής της ARD στην Ουάσινγκτον, Σάμουελ Γιάκισ. Μόλις την Πέμπτη, ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι θα συμμετείχε στη συνάντηση μόνο εφόσον υπήρχαν επαρκείς ουσιαστικές πρόοδοι προς μια κατάπαυση του πυρός.

Παρόντες οι Μακρόν και Στάρμερ

Στη συνάντηση του Βερολίνου αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Παρόντες θα είναι και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ήδη ότι ο Μερτς θα υποδεχθεί τη Δευτέρα τον Ουκρανό πρόεδρο για οικονομικές συνομιλίες και για «ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία». Το βράδυ θα προστεθούν στις συνομιλίες «πολλοί Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει παραχωρήσεις από την Ουκρανία

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, το οποίο στην αρχική του μορφή ανταποκρινόταν σε μεγάλο βαθμό στους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας. Κατόπιν πιέσεων από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, το έγγραφο αναθεωρήθηκε σε καίρια σημεία.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναμένουν από την Ουκρανία να προβεί σε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Η Μόσχα, μέχρι στιγμής, δεν δείχνει καμία διάθεση να απομακρυνθεί από τους αρχικούς της πολεμικούς στόχους ή να εμπλακεί σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.