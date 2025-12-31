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Ανασχηματισμός στο δήμο Αθηναίων - Ο Χάρης Δούκας όρισε νέους αντιδημάρχους για το 2026
Αυτοδιοίκηση
19:21 - 31 Δεκ 2025

Ανασχηματισμός στο δήμο Αθηναίων - Ο Χάρης Δούκας όρισε νέους αντιδημάρχους για το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το έτος 2026.

Στόχος η αξιοποίηση όλων των αιρετών στελεχών της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του Δήμου και τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, Χάρης Δούκας: «Κανένας δεν είναι μόνιμος στην θέση του, όλοι αξιοποιούνται αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν. Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του Δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική».

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ως εξής:

  • Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Γεώργιος Αποστολόπουλος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
  • Ελένη Ζωντήρου, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων
  • Γεώργιος-Κωνσταντίνος Γιάνναρος, Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Μαρία (Μάρω) Ευαγγελίδου, Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας
  • Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας (Άμισθη)
  • Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης
  • Ασήμω (Μίνα) Φούντζουλα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας
  • Ζαχαρία (Ζαχαρούλα) Αγρογιάννη-Μουκριώτου, Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας (Άμισθη)
  • Ανδρέας Γραμματικογιάννης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας (Άμισθος).


Οι νέοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται ως εξής:

  • Χριστίνα Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσχολικής Ηλικίας και Παιδικών Εξοχών
  • Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Γενιάς
  • Τρύφωνας Καββαθάς, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Διαχείρισης Λόφων
  • Βασιλική Μπάρκα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης Γειτονιών
  • Άρτεμις Σκουμπουρδή, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Ιστορικής Ανάδειξης της Πόλης των Αθηνών
  • Θανάσης Χειμωνάς, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
  • Νίκος Χρυσόγελος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας
  • Ελένη (Έλενα) Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας.


Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλεγεί ο νέος Πρόεδρός του και θα υπάρξει εισήγηση του Δημάρχου για τη σύνθεση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων, των Οργανισμών και των Εταιρειών του Δήμου.

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