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Πιερρακάκης: Απολογισμός 2025 και θεμέλια για μια νέα οικονομική πορεία το 2026
Οικονομία
17:40 - 31 Δεκ 2025

Πιερρακάκης: Απολογισμός 2025 και θεμέλια για μια νέα οικονομική πορεία το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Με έναν συνοπτικό αλλά περιεκτικό απολογισμό, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο facebook, το κυβερνητικό έργο του 2025 και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για το 2026.

Όπως σημειώνει o Κυριάκος Πιερρακάκης, η χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν «πυκνή σε εξελίξεις» και σηματοδότησε αλλαγές οι οποίες ήδη αποδίδουν καρπούς, δημιουργώντας τις βάσεις για νέες δυνατότητες για πολίτες και οικογένειες την επόμενη χρονιά.

Στήριξη νοικοκυριών και συνταξιούχων

Κεντρικό σημείο του απολογισμού αποτελεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο υπουργός αναφέρεται στην επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενοικιαστών, καθώς και στη μόνιμη οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Μείωση φόρων και ελάφρυνση βαρών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνολική μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Όπως τονίζει ο κ. Πιερρακάκης, τα φορολογικά βάρη μειώνονται για όλους – μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες – με ειδική μέριμνα για τους νέους, καθώς ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται.

Τραπεζικές χρεώσεις και ρύθμιση οφειλών

Στον τομέα της καθημερινότητας των πολιτών, ο υπουργός αναφέρεται στην κατάργηση σειράς τραπεζικών χρεώσεων και στη λειτουργία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, τον οποίο χαρακτηρίζει ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη ρύθμιση οφειλών και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επενδύσεις και διεθνής αναβάθμιση της χώρας

Ξεχωριστή μνεία γίνεται στις επενδύσεις και στη διεθνή εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext παρουσιάζεται ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται στην ανάδειξή του στην προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διάκριση που αντανακλά τη συνολική πρόοδο της χώρας και τις αντοχές της ελληνικής κοινωνίας.

Δικαιοσύνη και αποκατάσταση πληγέντων

Στο μήνυμά του περιλαμβάνεται και η αναφορά στην αποκατάσταση των θυμάτων των τραγωδιών στο Μάτι και τη Μάνδρα, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος σταμάτησε να αντιδικεί με ανθρώπους που είχαν ήδη δοκιμαστεί σκληρά.

Το βλέμμα στο 2026

Κλείνοντας, ο υπουργός στρέφει το βλέμμα στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί την αφετηρία της επόμενης φάσης της οικονομικής στρατηγικής. Με στόχο η αποτελεσματικότητα να γίνει «συνώνυμο της πολιτικής πράξης», εκφράζει την πεποίθηση ότι η εμπιστοσύνη που οικοδομείται και οι αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 17:42
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