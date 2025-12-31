Πρωτοχρονιά με πολεμικό μήνυμα από τον Πούτιν: «Θα νικήσουμε στην Ουκρανία»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε τη βεβαιότητά του ότι η Μόσχα θα επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς τους Ρώσους πολίτες.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος ηγέτης απηύθυνε ιδιαίτερο χαιρετισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο έργο των στρατιωτών και της στρατιωτικής ηγεσίας. Χωρίς να αναφερθεί στις τρέχουσες επιχειρήσεις ή στην κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι το Κρεμλίνο παραμένει προσηλωμένο στους στόχους του.

«Καθώς υποδεχόμαστε το νέο έτος, θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα μεταδόθηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και εντάσσεται στο πλαίσιο των επαναλαμβανόμενων αναφορών του Ρώσου προέδρου στην ανάγκη ενότητας και αντοχής της ρωσικής κοινωνίας, εν μέσω ενός παρατεταμένου και δαπανηρού πολέμου.