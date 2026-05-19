Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα
16:50 - 19 Μάι 2026

Δούκας: Η ιστορική μνήμη δεν θα σβήσει – Μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη δημιουργία Μνημείου για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ο δήμαρχος τόνισε ότι στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να τιμηθεί η συμβολή των Ποντίων στη σύγχρονη Ελλάδα.

Στην ανάρτηση του στο Facebook, ο δήμαρχος Αθηναίων έγραψε συγκεκριμένα: «Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια».

{https://www.facebook.com/photo.php?fbid=829257686930989&set=a.111041572085941&type=3&ref=embed_post}

