Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

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«Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ». Με τη φράση αυτή ξεκινά την ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας αναφέρεται στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, σημειώνοντας ότι παραμένει ζωντανή, ενώ χαρακτηρίζει το μήνυμά του «πιο επίκαιρο από ποτέ».

Παράλληλα, κάνει αναφορά στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, καθώς και στην προαναγγελία επιστροφής του στην πολιτική ζωή. Η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τη φετινή επέτειο.

«Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας πως «όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία».

«Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας», σημειώνει ο Χάρης Δούκας, καταλήγοντας με τη φράση: «Ο Παύλος ζει».

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Δούκα:

«Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ»

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη «Χρυσή Αυγή», η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το μήνυμά του πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η πρόσφατη αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και η προαναγγελία της επιστροφής του στην πολιτική ζωή δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση.

Όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία.

Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας.

Ο Παύλος ζει.»