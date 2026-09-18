Δούκας για Παύλο Φύσσα: Η μνήμη και το μήνυμά του παραμένουν ζωντανά

Ο κ. Δούκας αναφέρεται στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, σημειώνοντας ότι παραμένει ζωντανή, ενώ χαρακτηρίζει το μήνυμά του «πιο επίκαιρο από ποτέ».
Παράλληλα, κάνει αναφορά στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, καθώς και στην προαναγγελία επιστροφής του στην πολιτική ζωή. Η αποφυλάκιση του Κασιδιάρη έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από τη φετινή επέτειο.
«Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας πως «όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία».
«Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας», σημειώνει ο Χάρης Δούκας, καταλήγοντας με τη φράση: «Ο Παύλος ζει».
Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Δούκα:
«Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ»
Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη «Χρυσή Αυγή», η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το μήνυμά του πιο επίκαιρο από ποτέ.
Η πρόσφατη αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και η προαναγγελία της επιστροφής του στην πολιτική ζωή δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση.
Όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία.
Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας.
Ο Παύλος ζει.»