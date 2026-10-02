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ΗΠΑ: «Φρένο» στην αγορά εργασίας – Χαμηλότερη των προσδοκιών η απασχόληση το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις
15:55 - 02 Οκτ 2026

ΗΠΑ: «Φρένο» στην αγορά εργασίας – Χαμηλότερη των προσδοκιών η απασχόληση το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom

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Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση της απασχόλησης ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες τον Σεπτέμβριο, καθώς η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (2/10) το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας της χώρας.

Όπως μεταδίδει το CNN, η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο σηματοδότησε επιβράδυνση σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν προστέθηκαν 133.000 θέσεις εργασίας, βάσει αναθεωρημένων προς τα κάτω στοιχείων. Ωστόσο, οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι η απροσδόκητα ισχυρή επίδοση του Αυγούστου πιθανότατα αντανακλούσε ορισμένους εποχικούς παράγοντες, οι οποίοι υπερεκτίμησαν την έκταση της αύξησης της απασχόλησης.

Οι εργοδότες αναμενόταν να προσθέσουν περίπου 90.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμενόταν να παραμείνει στο 4,1%.

Σε αυτό το πλαίσιο να σημειωθεί ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ έχει σε γενικές γραμμές αντέξει, παρά τον αυξανόμενο κατάλογο «απειλών» για την απασχόληση, από τη γήρανση του πληθυσμού και την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης έως τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, την αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική πολιτική και τον πόλεμο με το Ιράν.

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