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Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες
Ειδήσεις
19:30 - 01 Οκτ 2026

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ένας νεκρός και σοβαρά προβλήματα από τις καταιγίδες

Reporter.gr Newsroom

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Σε κατάσταση Red Code θα παραμείνει έως την Κυριακή η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του και σημαντικές ζημιές να έχουν καταγραφεί σε υποδομές, δρόμους και περιουσίες.  

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες πλήττουν το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν προσωρινή εξασθένηση για σχεδόν ένα 24ωρο, πριν ο καιρός επιδεινωθεί εκ νέου από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Καταστροφές και ένας νεκρός

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη αφήσει πίσω τους εκτεταμένες καταστροφές, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Τη ζωή του έχασε ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9) και εντοπίστηκε νεκρός στη θέση Καβαλάρης, στην Τοπική Κοινότητα Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

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Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του και οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στις έρευνες τον εντόπισαν νεκρό, καταπλακωμένο από φερτά υλικά.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε πολλές περιοχές της Κρήτης, με τις αρμόδιες Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltms50wu281?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το μέγεθος των προβλημάτων αποτυπώνεται στις εικόνες από το νησί, καθώς τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει οχήματα, ενώ σε αρκετά σημεία έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί δρόμοι και γέφυρες.

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Στο επίκεντρο ο Μυλοπόταμος

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή των Ανωγείων, όπου έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο ύψος βροχής. Στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου κατέρρευσε γέφυρα, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξό. Η συσσώρευση φερτών υλικών έχει οδηγήσει σε διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν σημειωθεί και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

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Έντονη ανησυχία επικρατεί και στο Πέραμα Ρεθύμνου, όπου η στάθμη του νερού στον Γεροπόταμο έχει ανέβει σε επικίνδυνα επίπεδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Προβλήματα καταγράφονται και στον ποταμό Δρακουλιάρη στο Ηράκλειο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει σημαντικά τη στάθμη του νερού, με τον ποταμό να υπερχειλίζει στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά.

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Κλειστά την Παρασκευή (2/10) τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία.

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Σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται, με βάση την επικαιροποίηση της 1ης Οκτωβρίου 2026, στις 12:10, του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη συνεχίζονται σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης, έως τις απογευματινές ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltmxz2olg1t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Προσωρινή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, από το απόγευμα της ίδιας ημέρας προβλέπεται νέα επιδείνωση, η οποία αναμένεται να είναι εντονότερη το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και να διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας επιδείνωσης θα είναι:

  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους
  • Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται για την προστασία τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dltmij30d9mh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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