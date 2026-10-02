ΟΕΝΓΕ: «Δώστε λεφτά για την υγεία, όχι για τον πόλεμο» - Απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου

Μέσω σημερινής της ανακοίνωσης (2/10), η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 21 Οκτωβρίου με κεντρικό αίτημα την αύξηση των μισθών των εργαζομένων, ενώ παράλληλα ασκεί και έντονη κριτική στην ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου για εμπορευματοποίηση στο χώρο της υγείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει στη σχετική της ανακοίνωση, η ΟΕΝΓΕ ζητά τον άμεσο διπλασιασμό των απολαβών των εργαζομένων, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ενώ παράλληλα απαιτεί μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των κενών στα νοσοκομεία, επαναφέροντας εκ νέου το πρόβλημα της υποστελέχωσης.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο υπουργείο υγείας ως προς τη διαχείριση των δημόσιων πόρων κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για «προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών μεγαθηρίων και εμπόρων της υγείας».

Τέλος, η ΟΕΝΓΕ εστιάζει και στις συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία, καταγγέλλοντας την εντατικοποίηση που επικρατεί, αλλά και τις υπεράριθμες εφημερίες και την «ατέλειωτη λάντζα» που -όπως υποστηρίζει- βαίνει σε βάρος της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ

«Οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουμε φτάσει στα όριά μας! Στις 21 Οκτωβρίου απεργούμε και λέμε ΩΣ ΕΔΩ! Τώρα διπλασιασμός των αποδοχών μας! Τώρα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού! Η μεγαλειώδης συγκέντρωση των σωματείων στη Θεσσαλονίκη έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Οι εργαζόμενοι δεν δέχονται να θυσιαστούν για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τους πολέμους τους, για τις ανάγκες των οποίων, καθηλώνονται οι μισθοί μας ενώ τα όποια ψίχουλα δίνονται τα καταπίνει η ακρίβεια.

Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μη χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών "αντοχών" της οικονομίας, που επικαλείται η κυβέρνηση - όπως κι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν - για να μην αυξήσει τους μισθούς μας, για να μην δώσει 13ο και 14ο μισθό και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Λεφτά για τους υγειονομικούς δεν υπάρχουν, όταν πρόκειται όμως για την προκλητική πριμοδότηση των ιδιωτικών μεγαθηρίων των εμπόρων της υγείας, βρίσκονται αμέσως εκατομμύρια. Η κυβέρνηση δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, λεφτά με τη σέσουλα από το ταμείο ανάκαμψης που τα τσεπώνουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι για πράσινες και ενεργειακές μπίζνες στα νοσοκομεία και εκατοντάδες εκατομμύρια σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ. 3,5 δις θα δοθούν μόνο για την αγορά του πολεμικού θόλου – σουρωτηριού, υποτίθεται για να προστατευτούμε από μια σύμμαχη χώρα στο ΝΑΤΟ.

Παλεύουμε για αυξήσεις στους μισθούς μας, για στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας με βάση τις ανάγκες, για αύξηση της χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία. Αρνούμαστε ότι η μόνη λύση για να αυξηθούν τα εισοδήματά μας είναι να κάνουμε πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας και να συμμετέχουμε στην απογευματινή - εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου - επιχείρηση ή να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ κάνοντας παράλληλα και ιδιωτικό έργο, όπως μας προτρέπει η κυβέρνηση.

Είναι ντροπή, η κυβέρνηση, οι ηγεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου της Υγείας να κρατάνε κλειστές τις πόρτες τους και να κρύβονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των γιατρών του δημοσίου συστήματος υγείας, όταν έχουν ορθάνοιχτες τις πόρτες τους - όπως φάνηκε και από τις τελευταίες εξελίξεις - στα επιχειρηματικά συμφέροντα που λυμαίνονται τον χώρο, κάνουν εμπόριο ελπίδας και παίζουν στα ζάρια τις ζωές των ασθενών με κριτήριο το κέρδος.

Δεν ανεχόμαστε την εντατικοποίηση, τις υπεράριθμες εφημερίες, την ατελείωτη λάντζα για τους ειδικευόμενους σε βάρος της εκπαίδευσής τους, τις εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα και στους διαδρόμους, τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες γιατί αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό, τα εκατοντάδες εντέλλεσθε για συνεχείς μετακινήσεις για να καλυφθούν τα μεγάλα κενά του ΕΣΥ από γιατρούς που γίνονται περιοδεύων θίασος σε όλη την Ελλάδα.

Η κατάκτηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημερίων, που κερδήθηκε μέσα από τη συλλογική διεκδίκηση, τις αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές παρεμβάσεις της ΟΕΝΓΕ είναι η μόνη ουσιαστική αύξηση του εισοδήματος των νοσοκομειακών γιατρών. Είναι μία κατάκτηση χάρη στη μαχητικότητα, την επιμονή και την αταλάντευτη στάση μας που αποδεικνύει πώς μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις αν οργανωθούμε και διεκδικήσουμε, χωρίς να περιμένουμε καμία παραχώρηση από κανέναν «σωτήρα».

Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ομοσπονδιών των συνταξιούχων για το μεγάλο ζήτημα της υγείας του λαού μας, την ημέρα της απεργιακής μας κινητοποίησης. Συνεχίζουμε πιο πολλοί, πιο μαχητικά, πιο δυναμικά. Δεν θα κάνουμε άλλη υπομονή για να βλέπουμε να εκτοξεύονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Δε θα πληρώσουμε εμείς τα “σπασμένα” της πολεμικής οικονομίας».

Αναλυτικά τα αιτήματα της ΟΕΝΓΕ

Διπλασιασμό των μηνιαίων αποδοχών.

Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού.

Κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων, βασικό μηχανισμό συμπίεσης των εισοδημάτων μας και επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, 2% επί του Β. Μ. για κάθε έτος υπηρεσίας.

Υπολογισμό της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού.

Κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες. Έγκαιρη, τον αμέσως επόμενο μήνα, του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (πρόσθετες και τακτικές), χωρίς καμία περικοπή.

Αφορολόγητες πρόσθετες εφημερίες μέχρις ότου γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αλλά και ειδικευόμενων, ώστε κανείς γιατρός να μην εξαναγκάζεται να κάνει παραπάνω από μία εφημερία την εβδομάδα.

Χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Πλήρης, επαρκής, αποκλειστικά κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας – πρόνοιας.

Δωρεάν πετρέλαιο και αέριο για τη θέρμανση στα νοσοκομεία της χώρας, με ευθύνη του κράτους.

Κατάργηση όλων των χαρατσιών για εξετάσεις και συνταγές.

Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στα απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία των δημοσίων νοσοκομείων.

Όλες και όλοι στην απεργία στις 21 Οκτωβρίου και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! Στην Αθήνα συγκέντρωση στις 12.00 στο Υπουργείο Οικονομικών!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.