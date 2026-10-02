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Νέες προθεσμίες προσαρμογής για το σύστημα εισροών-εκροών και την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών
Οικονομία
16:01 - 02 Οκτ 2026

Νέες προθεσμίες προσαρμογής για το σύστημα εισροών-εκροών και την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών

Reporter.gr Newsroom

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Με κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ, μετατίθενται οι ημερομηνίες συμμόρφωσης για την αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων, καθώς και για την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στο ψηφιακό Μητρώο Δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

Οι νέες προθεσμίες διασφαλίζουν την πλήρη τεχνική εφαρμογή των μέτρων, την αξιοπιστία των δεδομένων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, και κυρίως την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

Α. Για την εγκατάσταση και αναβάθμιση συστημάτων εισροών–εκροών (Α.1202/2026)

Δημόσια πρατήρια καυσίμων

  • έως 30/06/2027 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
  • έως 31/12/2027 για την υπόλοιπη επικράτεια.

Ιδιωτικά Πρατήρια

  • έως 31/12/2027 για όλη τη χώρα.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

  • Κατόχους πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας.
  • Κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας – πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
  • Εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων ιδιωτικής χρήσης (περιπτώσεων ζζ, ηη, θθ, ιι, ια, ιβ, ιγ, παρ. 7α, αρ. 31, Ν. 3784/2009).
  • Εγκαταστάτες συστημάτων εισροών–εκροών, κατασκευαστές λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών.
  • Κάθε δημόσια Αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του συστήματος παρακολούθησης καυσίμων εισροών εκροών.

Β. Για το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (Α.1200/2026)

  • έως 31/12/2027 για την ηλεκτρονική απογραφή και καταχώριση των στοιχείων δεξαμενών.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

  • Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης.
  • Διαπιστευμένους Φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης
  • Εγκαταστάτες συστήματος εισροών εκροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας τις διαδρομές: Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων > Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

ή

Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών - εκροών καυσίμων> Πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για τα συστήματα εισροών - εκροών υγρών καυσίμων

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