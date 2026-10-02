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ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών
Ειδήσεις
14:10 - 02 Οκτ 2026

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο (3/10) έως και τη Δευτέρα λόγω τεχνικών εργασιών

Reporter.gr Newsroom

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από το Σάββατο (3/10) στις 18:00 έως και τη Δευτέρα (5/10) στις 06:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύει από το 15,169ο χλμ. έως και το 16,750ο χλμ. και ανά περίπτωση:

  1. Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη μεσαία και δεξιά λωρίδα.
  2. Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.
  3. Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα.

Με την ολοκλήρωση των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα ισχύει τοπική στένωση όλων των λωρίδων κυκλοφορίας, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως και το 16,4ο χλμ., καθώς και τοπική στένωση στην αριστερή πλευρά του κλάδου εισόδου της Αττικής οδού στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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