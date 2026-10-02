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ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 5 Δεκεμβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών
Ειδήσεις
16:14 - 02 Οκτ 2026

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 5 Δεκεμβρίου λόγω ασφαλτικών εργασιών

Reporter.gr Newsroom

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026 στις 17:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α1: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 127,6ο χλμ. έως και το 131,7ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 131ο χλμ. έως και το 133,8ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Φάση Β1: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 127,6ο χλμ. έως και το 131,7ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Β2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας το 131ο χλμ. έως και το 133,8ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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